Pekao proponuje 6 proc. na lokacie. Coraz więcej piątek na rynku

Oprocentowanie lokat mozolnie pnie się do góry. Choć stawki nadal są dalekie od tych, które moglibyśmy oczekiwać w obliczy tak wysokiej inflacji, to jednak coś się w końcu ruszyło. Bank Pekao zaproponował właśnie lokatę na 6 proc. Kilka innych banków oferuje już lokaty na 5 proc.

Pekao proponuje lokatę na 6 proc. w skali roku, przy kwartalnej kapitalizacji odsetek. Haczyk jest jednak taki, że jest to depozyt na 3 lata, więc pieniądze trzeba zamrozić na dość długo. Natomiast na plus należy zaliczyć to, że jest to depozyt bez ustalonej kwoty maksymalnej. W ofercie banku znalazły się też lokaty na 5 proc. (3M i 6M). Lokata półroczna jest depozytem na nowe środki, z kolei kwartalna przyjmie też „stare” środki. Bank podniósł też oprocentowanie lokaty standardowej na 12 miesięcy. Tu proponuje stawkę w wysokości 3 proc.

Produkt Oprocentowanie Nowa lokata na 3 lata - minimalna kwota 5 tys. zł - bez limitu maksymalnej kwoty (lokaty można zakładać z nowych i starych środków). Klient może założyć dowolną liczbę lokat. Oferta dostępna w oddziałach, serwisie Pekao24 oraz aplikacji PeoPay. 6 proc. na 3 lata z kwartalną wypłatą odsetek na konto osobiste Lokata na Nowe Środki – min. kwota 20 tys. zł, maksymalnie 200 tys. zł. Klient może założyć jedną lokatę, dostępna tylko w oddziałach. 5 proc. na 6 miesięcy Lokata Promocyjna PeoPay Max –min. kwota 1 tys. zł, maksymalnie 20 tys. zł. Klient może założyć jedną lokatę. Lokatę można założyć z nowych i starych środków. 5 proc. na 3 miesiące Lokata standardowa – min. kwota 1 tys. zł – bez limitu maksymalnej kwoty. Klient może założyć dowolną liczbę lokat. 3 proc. na 12 miesięcy dla wszystkich



Wczoraj o podniesieniu oprocentowania lokat do poziomu 5 proc. informowały też dwa inne banki. W BNP Paribas pojawiła się 5-miesięczna lokata na 5 proc. dostępna w aplikacji mobilnej. Maksymalna kwota depozytu to 50 tys. zł. Każdy klient może założyć jedną taką lokatę.

Od połowy kwietnia dostępne są nowe lokaty GOonline. Można je założyć nie tylko na jeden, trzy czy sześć miesięcy jak wcześniej, ale również na dwanaście, osiemnaście i dwadzieścia cztery miesiące. Oprocentowanie zależy od okresu depozytu; najwyższe, naliczane od środków ulokowanych na dwa lata, wynosi 3,5 proc. Minimalna kwota lokaty to 1 000 złotych.

Bank podniósł także odsetki na Mojej Lokacie Premium na Start, którą można założyć na trzy miesiące. Oprocentowanie wynosi 4,0 proc. (wcześniej 3,5 proc.) i będzie naliczane od wszystkich środków w przedziale od 20 000 zł do 200 000 zł.

W ofercie Banku BNP Paribas pojawiła się również Lokata na Nowe Środki, którą można otworzyć w oddziałach na okres sześciu, dwunastu bądź osiemnastu miesięcy. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 3 proc., 3,5 proc. i 4,0 proc.

Lokatę na 5 proc. wprowadził też Inbank. Instytucja daje do wyboru dwa okresy – 3 i 6 miesięcy. Lokatę można założyć jedynie na nowe środki.