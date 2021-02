Pekao pokazało wyniki za IV kwartał 2020 r. Zysk powyżej oczekiwań

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

Zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2020 roku spadł do 184,8 mln zł z 684,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się powyżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 73,2 mln zł.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 35 mln zł do 97 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2020 roku spadł 73 proc. rdr i 50 proc. kdk.

Wpływ na pogorszenie wyników w ostatnim kwartale 2020 roku miało głównie zwiększenie o 318 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w CHF.

W 2020 roku zysk netto grupy Pekao wyniósł 1,1 mld zł, był więc o 49,1 proc. niższy niż w 2019 roku.

Bank podał, że spadek zyskowności w ubiegłym roku wynikał głównie z powodu wyższych odpisów związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz rezerwy na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych. Wpływ na zysk netto wyniósł odpowiednio około 672 mln zł i 385 mln zł.

Rezerwy na kredyty hipoteczne CHF stanowią 15 proc. portfela kredytów CHF.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.205,2 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 1.195,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.184,3 - 1.209 mln zł).

Marża odsetkowa netto w IV kwartale wyniosła 2,15 proc., podczas gdy w III kwartale wyniosła 2,22 proc.

Bank podał, że na marżę wpłynął efekt obniżek stóp procentowych, częściowo rekompensowany przez repricing kredytów i depozytów. Bank obserwuje jednak miesięczną poprawę od momentu osiągnięcia najniższego poziomu w październiku 2020 roku.

Wynik z prowizji wyniósł 656,3 mln zł i był 3,4 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 634,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 613 mln zł do 657,2 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 0,3 proc. rdr i 10,3 proc. kdk.

Pekao podało, że nastąpiło odbicie opłat za zarządzanie aktywami i usługi brokerskie dzięki poprawie nastrojów rynkowych i większej aktywności klientów oraz wzrost prowizji walutowych w efekcie większej liczby transakcji w segmentach detalicznym i korporacyjnym.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w ostatnim kwartale 496,2 mln zł, czyli były 113 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Koszty ryzyka w 2020 r. wyniosły 0,99 proc. i były wyższe o 0,53 p.p. z powodu zawiązania wyższych rezerw związanych z pandemią wirusa COVID. W samym IV kwartale koszty ryzyka wyniosły 1,25 proc., na co wpływ (0,69 proc.) miały rezerwy na portfel hipotek CHF.

Pekao podało, że po wygaśnięciu wakacji kredytowych do regularnych spłat powrócił 90 proc. portfela tych kredytów, a pewne opóźnienie dotyczy 2 proc.

Bankowe wakacje kredytowe obejmuje portfel kredytów o wartości około 50 mln zł, a ustawowe wakacje kredytowe - o wartości około 279 mln zł.

Ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły w IV kwartale 874,6 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami (874,1 mln zł).

Kredyty detaliczne pod koniec IV kwartału wyniosły 79,33 mld zł, rosnąc 0,8 proc. kdk i 3 proc. rdr., natomiast kredyty korporacyjne były na poziomie 78,55 mld zł, rosnąc 1,3 proc. kdk i spadając 2 proc. rdr.

W IV kwartale nowa sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,18 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była na poziomie 2,29 mld zł, a w III kwartale wyniosła 1,7 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wynosi 18,7 proc. PAP Biznes)

Strata Pekao wynikająca z ugód zgodnych z propozycją KNF wyniosłaby 350-400 mln zł

Bank Pekao szacuje, że w scenariuszu zawierania z klientami ugód zgodnych z propozycją Przewodniczącego KNF strata banku z tego tytułu wyniosłaby 350-400 mln zł - poinformował bank w raporcie rocznym.

Skala łącznych rezerw na ryzyko prawne związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w CHF utworzonych do tej pory przez Pekao wynosi 436 mln zł. W samym IV kwartale bank zdecydował o zwiększeniu rezerw o 318 mln zł.

Pekao poinformował, że istotne zwiększenie poziomu rezerw w porównaniu do poprzednich kwartałów odzwierciedla zarówno negatywne trendy w orzecznictwie sądowym oraz oczekiwany wzrost liczby spraw spornych w przyszłości, jak również modyfikację zakresu scenariuszy branych pod uwagę, w tym uwzględnienie możliwości zawierania ugód z kredytobiorcami.

"Możliwe będą spory prawne dotyczące walutowych umów kredytowych w CHF, jednakże klienci będą z nich korzystać w znacznie mniejszym stopniu niż w wariancie bazowym, gdyż większość z nich (około 75-80 proc.) będzie korzystać z opcji ugód z Bankiem bazując na rozwiązaniach dyskutowanych w sektorze bankowym, zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego" - napisał bank w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Bank przekazał, że w scenariuszu ugód skutki finansowe dla Banku są równe sumie różnic pomiędzy aktualnym saldem walutowego kredytu hipotecznego w CHF a saldem hipotetycznego kredytu w PLN, opartego o stawkę WIBOR powiększoną o marżę kredytu udzielonego w tym samym czasie i na ten sam okres co kredyt w CHF i spłacanego przez kredytobiorcę zgodnie ze spłatami wykonanymi na kredycie w CHF.

"Przy obecnych parametrach rynkowych i zakładając, że wszyscy kredytobiorcy, dla których konwersja kredytu na PLN zgodnie z propozycją Przewodniczącego KNF byłaby korzystna, zawarliby odpowiednią ugodę z Bankiem, strata Banku z tego tytułu wyniosłaby 350-400 milionów złotych" - czytamy.

Jak podało Pekao, w przypadku negatywnej dla banków uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w pełnym składzie i w związku z tą uchwałą niekorzystnego orzecznictwa i sądów powszechnych dotyczących walutowych kredytów hipotecznych w CHF, "liczba możliwych pozwów będzie w przyszłości blisko 3-krotnie większa niż zakładana w scenariuszu bazowym, przy jednoczesnym większym prawdopodobieństwie zarówno w odniesieniu do niekorzystnych wyroków sądowych co do zasady (wzrost do poziomu 95 proc.), jak i ich rozstrzygnięć w postaci stwierdzenia nieważności całej umowy walutowego kredytu hipotecznego w CHF (95 proc. rozstrzygnięć)".

Poniżej przedstawiamy wyniki Banku Pekao w czwartym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 4Q2020 konsensus różnica PAP Wynik odsetkowy 1 205,2 1 195,5 0,8% Wynik z prowizji 656,3 634,7 3,4% Koszty operacyjne 899,0 874,1 2,8% Saldo rezerw -496,2 - Zysk netto 184,8 73,2 152,4% 4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica w mln zł rdr kdk Wynik odsetkowy 1 205 1 419 -15,1% 1 203 0,2% Wynik z prowizji 656 655 0,3% 595 10,3% Koszty operacyjne 899 885 1,5% 878 2,4% Saldo rezerw -496 -233 113,3% -277 78,9% Zysk netto 185 684 -73,0% 371 -50,2%

Pekao chce możliwe szybko powrócić do wypłacania dywidend, w I poł. '21 przedstawi nową strategię

Bank Pekao chce możliwe szybko powrócić do polityki wypłacania atrakcyjnych dywidend, bank planuje w I połowie 2021 roku przedstawić nową strategię - napisał w liście do akcjonariuszy prezes banku Leszek Skiba.

"Pomimo bardzo silnej pozycji kapitałowej po raz pierwszy od ponad dekady nie mogliśmy podzielić się finansowymi efektami naszej pracy w formie dywidendy. Chcemy możliwe szybko powrócić do polityki atrakcyjnych dywidend" - napisał Skiba.

Prezes podał, że bank planuje w I połowie 2021 roku przedstawić nową, kilkuletnią strategię.

"Chcemy, aby był to plan ambitny ale realistyczny, wykorzystujący efekty intensywnej pracy w ostatnich latach i mocno stawiający na potrzeby klienta w erze cyfrowej. Jednocześnie, chcemy aby po raz kolejny była to strategia pozwalająca wynagrodzić naszych akcjonariuszy poprzez odbudowę rentowności w oparciu o wzrost skali i politykę atrakcyjnych dywidend" - napisał Skiba.

