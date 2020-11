"Nagroda pieniężna za instalację aplikacji Pekao". Bank ostrzega przed oszustami wyłudzającymi dane

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Fałszywa reklama Banku Pekao krąży w sieci. Oszuści podszywają się pod bank i nakłaniają do instalacji fałszywej aplikacji mobilnej. Nagroda pieniężna czeka na osoby, które wpiszą numer klienta i włączą dodatkowe opcje udostępniania danych, kuszą cyberprzestępcy.

Oszuści wyłudzają dane do logowania do bankowości internetowej Pekao24. Korzystając z fałszywych ofert rozsyłanych na portalach społecznościowych zachęcają do instalacji rzekomej aplikacji mobilnej. W nagrodę klienci Banku Pekao mogą otrzymać nagrodę pieniężną. W rzeczywistości pobrany plik zawiera nakładkę na serwis, który umożliwia przejęcie przestępcom dostępu do rachunku bankowego.

– Aplikację możesz ją pobrać z fałszywej strony udostępnianej w mediach społecznościowych (np. Facebook). Ma formę fałszywej reklamy, która zachęca do instalacji lub aktualizacji aplikacji. Zachętą do tej instalacji ma być nagroda pieniężna od banku – ostrzega Bank Pekao.

Fałszywa aplikacja mobilna "Pekao" nie żąda przydzielenia specjalnego dostępu do urządzenia oraz danych. Dopiero po zainstalowaniu wymaga włączenia opcji "Pekao24" w ustawieniach. Wyrażenie zgody w tym zakresie powoduje, że internetowi oszuści mogą:

obserwować działania użytkownika,

użytkownika, pobierać i sprawdzać zawartość ekranów, z których użytkownik korzysta w telefonie.

"Jeśli logujesz się do serwisu internetowego Pekao24, nigdy nie prosimy Cię o pełne hasło, ani kod PIN do aplikacji PeoPay" - przypomina Bank Pekao. Instytucja informuje również, że aktualnie nie prowadzi kampanii promocyjne, w której można otrzymać nagrodę pieniężną za podanie numeru klienta czy innych danych do logowania do serwisu internetowego Pekao24 ani też kodu PIN do aplikacji PeoPay.

Kliknij, aby przejść dalej / Bankier.pl

DF