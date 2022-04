Klienci Pekao na celowniku. Oszuści wysyłają SMS-y i straszą ograniczeniem dostępu do konta

/ Shutterstock

Cyberprzestępcy podszywają się pod Bank Pekao. Wysyłają fałszywe wiadomości z informacją o rzekomej podejrzanej aktywności zaobserwowanej na rachunku klienta. W treści SMS-a oszuści zamieszczają link prowadzący do strony, za pomocą której mogą wyłudzić dane do logowania do bankowości elektronicznej.

Oszuści znowu wyłudzają pieniądze. Wysyłają fałszywe wiadomości i straszą ograniczeniem dostępu do rachunku bankowego. Tym razem na celowniku przestępców znaleźli się klienci Banku Pekao. Nie dalej jak wczoraj informowaliśmy o "złodziejach" podszywających się pod Allegro i wysyłających fałszywe SMS-y.

"Otrzymałeś wiadomość SMS z informacją o ograniczonym dostępie do konta bankowego? Uważaj - to nowa kampania phishingowa. Cyberprzestępcy podszywają się pod Bank Pekao. Na fałszywych stronach wyłudzają dane do logowania w bankowości elektronicznej" – ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) w mediach społecznościowych.

„PEKAO: Ograniczylismy dostep do Twojego konta ze wzgledu na podejrzana aktywnosc, aby uwierzytelnic odwiedz strone [link do strony, pisownia oryginalna - przyp.red.]” – czytamy w treści fałszywej wiadomości SMS przesyłanej przez oszustów do klientów Banku Pekao.

Otrzymałeś wiadomość SMS z informacją o ograniczonym dostępie do konta bankowego? Uważaj – to nowa kampania phishingowa. Cyberprzestępcy podszywają się pod @BankPekaoSA. Na fałszywych stronach wyłudzają dane do logowania w bankowości elektronicznej. 🚨 pic.twitter.com/NZfE6Vo8jB — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) April 4, 2022

Rzecznik prasowy Pekao podkreśla, że bank nie wysyła takich SMS-ów. Paweł Jurek przestrzega przed klikaniem w link znajdujący się w treści wiadomości przesyłanej przez cyberprzestępców podszywających się pod bank oraz wpisywaniem danych do logowania do bankowości elektronicznej. Strona, do której prowadzi link, nie jest prawdziwą domeną Pekao.

Nie wysyłamy takich SMS. Nie klikajcie w link i nie wpisujcie danych logowania. To oczywiście nie jest nasza strona. Uważajcie ‼️

O bezpiecznym bankowaniu w sieci przeczytacie tutaj ➡️ https://t.co/pVtr0xxC7L https://t.co/fGrcYpYuOV — Paweł Jurek (@Pawel_Jurek) April 4, 2022

DF