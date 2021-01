Santander BM: Przejęcie Idea Banku de facto nic nie daje Pekao

fot. Lidia Muhamadeeva / Shutterstock

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku to dobra informacja dla sektora, jednak nie dla Banku Pekao, który te aktywa przejmuje. Pekao, zamiast koncentrować się na szybszym rozwoju organicznym, realizować będzie długi, trudny proces przejęcia, a raczej wygaszania portfela Idea Banku. Wartość przejęcia dla Pekao jeśli będzie dodatnia, to raczej minimalnie - uważa analityk Santander BM Kamil Stolarski.

Z końcem 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, który został przejęty przez Bank Pekao.

"Jestem sceptyczny jeśli chodzi o wartość tej transakcji dla Pekao. Bank mógłby się w tym czasie koncentrować na szybszym rozwoju organicznym, a tak będzie uwikłany w dość trudny proces, który de facto nic nie daje. Tym bardziej że po stronie technologicznej i procesowej w Pekao jest nadal sporo do zrobienia" - powiedział Stolarski.

Jego zdaniem przejęcie Idea Banku oznacza zmaterializowanie się jednego z największych ryzyk dla Pekao.

"Wydaje mi się, że właśnie zmaterializowało się jedno z większych ryzyka dla Pekao – bank ten będzie teraz zaangażowany w długi, przynajmniej 8-letni, złożony projekt integracji, a raczej wygaszania portfela Idea Banku. Będzie pewnie zaangażowany w wiele spraw sądowych, jest ryzyko reputacji w związku z tym procesem. Będzie to wymagało wiele uwagi zarządu" - powiedział Stolarski.

"Uważam, że Pekao na przestrzeni 8-10 lat wygasi biznes, który był pisany przez Idea Bank, właściwie do zera. Jedna trzecia portfela to kredyty dla działalności gospodarczych. Poziom ryzyka, który akceptował Idea Bank, jest bardzo daleki od maksymalnego poziomu ryzyka akceptowalnego przez Pekao. Jeśli wartość tego przejęcia dla Pekao będzie dodatnia, to raczej minimalnie i zakładam, że raczej nic z Idei Banku w portfelu Pekao nie zostanie" - dodał.

Zdaniem analityka bardziej pożądane byłoby, gdyby Pekao w tym czasie skupił się na digitalizacji czy poprawie procesów.

"Po zakończonych procesach fuzji i przejęć z reguły zostaje się z szerszym kanałem dystrybucji czy z większą skalą działalności. Tutaj, po tych ośmiu latach, Pekao najprawdopodobniej zostanie właściwie z niczym albo prawie z niczym" - powiedział Stolarski.

"Być może lepiej byłoby, gdyby Pekao w tym czasie zajął się tym, czym zajmują się inne banki czyli zmianami w IT, zmianami w kanałach dystrybucji czy zwiększeniem wysiłków związanych z digitalizacją" - dodał.

Stolarski ocenia, że Pekao będzie musiał zmierzyć się z głęboką restrukturyzacją przejętych aktywów - czeka go zamykanie dotychczasowych placówek Idea Banku i wygaszanie jego systemów informatycznych.

"Pekao w tym czasie będzie pewnie zamykał większość z przejętych oddziałów, zakładam też, że wszystkie systemy IT Idea Banku będą pozamykane. Przy tej skali działalności Pekao rozsądnym kierunkiem jest przerzucenie danych z Idea Banku do systemów Pekao. Część z przejętych pracowników Idea Banku będzie pewnie zwolniona. Pekao czeka więc spora restrukturyzacja tego biznesu" - powiedział Stolarski.

Zdaniem analityka wysiłek związany z przejęciem tych aktywów wydaje się bardzo duży w stosunku do ich wielkości.

"Pekao szacuje, że wartość dodana tej transakcji to 300 mln zł - to niecałe 2 proc. wartości dzisiejszego Pekao, a wysiłek związany z przejęciem tych aktywów wydaje się bardzo duży" - powiedział Stolarski.

"Uważam, że restrukturyzacja Idea Banku w takiej formie to sukces sektora, BFG, a Pekao wziął to po prostu na swoje barki" - dodał.

Zdaniem analityka duże ryzyko dla Pekao wiąże się z jakością portfela leasingowego Idea Banku.

"Zwróciłbym uwagę na strukturę kredytów, która jest w Idea Banku. Wynoszą one około 12 mld zł, jednak z tego 8 mld zł to portfel leasingowy i to portfel, na którym do tej pory Idea Bank zaksięgował praktycznie zerowe koszty ryzyka. Obawiam się, że gdy Pekao będzie robiło due diligence portfela leasingowego, to może pojawić się istotna potrzeba dodatkowych odpisów" - powiedział Stolarski.

"To, co do tej pory oceniał Idea Bank, to prawdopodobieństwo tego czy Idea Getin Leasing spłaci swoje wierzytelności do Idea Banku, a już mniej pracy było włożone w ocenę poszczególnych klientów. Dopiero zagłębienie się w portfel leasingowy pozwoli ocenić, z jakimi dodatkowymi kosztami w 2021 roku trzeba będzie się liczyć" - dodał.

Przejęcie przez Pekao aktywów Idea Banku najtańszym sposóbem ich restrukturyzacji

Analityk Santander BM ocenia, że przejęcie przez Pekao aktywów Idea Banku jest najtańszym sposobem ich restrukturyzacji i sektor bankowy powinien być zadowolony, że realizowany jest właśnie taki scenariusz.

"Scenariusz, który się materializuje dla Idea Banku, czyli przejęcie z dofinansowaniem BFG, wydaje się najtańszym sposobem przymusowej upadłości. Alternatywnie możliwa była restrukturyzacja przez specjalny bank i oceniam, że kosztowałby to przynajmniej 1 mld zł więcej. Z kolei w scenariuszu upadłości, gdzie trzeba by wypłacać depozyty z środków BFG, koszt ten wyniósłby od razu kilkanaście mld zł" - powiedział Stolarski.

"Cały sektor powinien być zadowolony, że Pekao wzięło ten proces na siebie, bo w tym scenariuszu proces ten będzie względnie tani" - dodał.

Analityk ocenia, że główny koszt tej transakcji wynikać będzie w gwarancji, którą BFG wystawił Pekao. Koszt tej gwarancji może wynieść łącznie nawet 1 mld zł.

"Trzeba pamiętać, że do końca nie wiemy, ile finalnie proces przymusowej restrukturyzacji Idea Banku będzie kosztował. Mamy tutaj 56 mln zł kosztów wynikających z umorzenia obligacji, 157 mln zł z umorzenia akcji i dopłata BFG w wysokości 193 mln zł. Uważam, że większość kosztów tego procesu będzie pochodziła jednak z gwarancji, którą BFG wystawił Pekao" - powiedział Stolarski.

"Gwarancja jest na 8 lat. Przy założeniu, że koszty ryzyka przejmowanego biznesu będą w okolicach 2 proc., to gwarancja może kosztować BFG przez cały ten okres nawet 1 mld zł" - dodał.

Bank Pekao przejął 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Banku z wyłączeniami w wyniku zastosowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instrumentu przymusowej restrukturyzacji. Do Pekao trafiło ponad 14 mld zł aktywów Idea Banku.

Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku, akcje banku, podobnie jak obligacje podporządkowane, zostały umorzone. Zarząd banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Wartość obligacji, które podlegały umorzeniu wynosiła 56,1 mln zł, a akcji 156,8 mln zł.

Wszystkie depozyty klientów Idea Banku zostały w całości przeniesione do Pekao, podobnie jak kredyty.

BFG podawał, że Pekao jako jedyny złożył ofertę przejęcia Idea Banku.

