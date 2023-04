Pekao chce wypłacić 3,65 zł dywidendy na akcję

Brand24 skupia się na implementacji AI do swoich usług, nowa usługa za ok. 2 tyg. W 2023 roku harmonogram zmian produktowych w Brand24 zostanie zdominowany przez AI - poinformował na GPWInnovationDay prezes spółki, Michał Sadowski. Nowe rozwiązania mają zostać wdrożone za ok. 2 tyg. i mają pomóc przetransformować spółkę w firmę dostarczającą wnioski i rekomendacje w oparciu o AI.