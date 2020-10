Przerwy techniczne w dziewięciu bankach - m.in. Pekao, Santanderze i ING

fot. lucadp / Shutterstock

Przerwy techniczne na najbliższy weekend zapowiedział m.in. Santander, Pekao, ING, Credit Agricole oraz mBank. Podczas planowanych prac serwisowych klienci mogą mieć problem z płatnościami Blik, logowaniem do aplikacji mobilnej oraz korzystaniem z wpłatomatów.

W najbliższy weekend dziewięć banków będzie przeprowadzać prace modernizacyjne w swoich systemach. Klienci muszą przygotować się na możliwe utrudnienia. Na Bankier.pl w cotygodniowym zestawieniu sprawdzamy przerwy techniczne.

Przerwa techniczna w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska zapowiedział przeprowadzanie prac serwisowych na najbliższy weekend. W piątek (16 października) od godziny 23:00 do 9:00 w sobotę (17 października) klienci banku nie zalogują się do bankowości internetowej oraz mobilnej. Natomiast godzinę wcześniej - od 22:00 niedostępne będą płatności Blik, przelewy natychmiastowe, Kantor Santander oraz Przelew24.

Nie działa Bank Pekao?

Klienci Banku Pekao muszą przygotować się na utrudnienia w korzystaniu z internetowych funkcji. W sobotę (17 października) od godziny 23:00 Pekao będzie przeprowadzać prace serwisowe, które potrwają do godziny 8:00 w niedzielę (18 października). W tym czasie niedostępny będzie serwis bankowości internetowej, aplikacja mobilna oraz usługi maklerskie.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski przeprowadzi prace serwisowe w nocy z 17 na 18 października (z soboty na niedzielę). Pomiędzy północą a godziną 5:30 klienci mogą mieć problem z korzystaniem z wpłatomatów (także wpłat Blikiem), składaniem wniosków (np. o pożyczkę lub konto), obsługą kart w aplikacjach mobilnych.

Dodatkowo podczas zaplanowanej przerwy technicznej niedostępne będą płatności kartą w internecie ze standardem 3DSecure (transakcje potwierdzane jednorazowo kodem SMS), aktywowanie kart, zmienianie limitów transakcyjnych i nadawanie kodów PIN, zamówienie kart płatniczych, przypisywanie do telefonu kart w aplikacji, dodawanie kart w portfelach mobilnych, wykonywanie operacji na rachunku karty kredytowej.

Przerwa techniczna w Credit Agricole

W najbliższy weekend również klienci Credit Agrcole muszą przygotować się na przerwę techniczną w banku, która rozpocznie się w sobotę (17 października) o godzinie 22:00 i potrwa do niedzieli (18 października) do godziny 11:00. Podczas prace serwisowych w banku niedostępny będzie serwis bankowości internetowej, mobilnej oraz tekstowy. Dodatkowo klienci nie skorzystają z automatycznego serwisu telefonicznego IVR oraz nie wykonają płatności internetowych oraz Blik. Podczas przerwy nie będą wysyłane SMS-y o płatnościach kartowych.

Nie działa BOŚ Bank?

Prace serwisowe będzie również przeprowadzał Bank Ochrony Środowiska. Klienci banku od godziny 3:00 w sobotę (17 października) do godziny 6:00 w niedzielę (18 października) nie zalogują się do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Niedostępna będzie usługa TeleBOŚ, a kontakt z infolinią może być utrudniony.

Prace serwisowe w Nest Banku

W nocy z 17 na 18 października (z soboty na niedzielę) od godziny 21:00 do 2:00 potrwa przerwa techniczna w Nest Banku. Klienci w tym czasie zalogują się do bankowości internetowej oraz mobilnej, ale systemy będą działać w trybie zleceń. Podczas prac serwisowych niedostępne będą płatności za zakupy internetowe, przelewy natychmiastowe, doładowania komórkowe, operacje na saszetkach, zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa, otwieranie nowego konta oraz składanie wniosków.

Przerwa techniczna w Banku Pocztowym i EnveloBanku

Podczas weekendu klienci Banku Pocztowego i EnveloBanku muszą liczyć się z utrudnieniami podczas korzystania z płatności mobilnych w postaci m.in. braku możliwości dołączenia kart do portfela Google Pay, Apple Pay i Garmin Pay oraz braku możliwości dokonywania płatności przy użyciu w/w portfeli cyfrowych. Przerwa techniczna potrwa od godziny 8:00 do 14:00 w niedzielę (18 października).

Nie działają usługi mBanku?

mBank zapowiedział przerwy w dostępności usługi eMakler oraz mKantoru w najbliższy weekend z powodu zaplanowanych prac technicznych. Przerwa serwisowa rozpocznie się w usłudze eMakler w sobotę (17 października) o godzinie 6:00 i potrwa do niedzieli (18 października) do godziny 20:00.

Natomiast mKantor będzie niedostępny w sobotę (17 października) pomiędzy godziną 22:00 a 22:30.