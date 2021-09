Pekao: Brak reakcji NBP na utrwalenie podażowej inflacji oznaczałoby de facto zmianę celu inflacyjnego

fot. Jaap Arriens / / ZUMA Press

Utrwalenie części podażowej inflacji przy braku reakcji ze strony Narodowego Banku Polskiego oznaczałoby de facto zredefiniowanie celu inflacyjnego na wyższy lub przedziałowy - ocenili w piątkowej nocie ekonomiści Banku Pekao, komentując czwartkowe wystąpienie prezesa NBP A. Glapińskiego.

"Prezes NBP wydaje się świadomy, że część wymienionych szoków podażowych będzie oddziaływać na inflację również w kolejnych latach (wzrost cen energii w Europie) i jest zdeterminowany, by również od ich wpływu na inflację abstrahować w swoich decyzjach. Takie utrwalenie części podażowej inflacji przy braku reakcji ze strony banku centralnego oznaczałoby de facto zredefiniowanie celu inflacyjnego na wyższy lub przedziałowy. Nawet, jeśli formalnie mieści się to w definicji elastyczności, jaką operuje RPP w swoich dokumentach strategicznych, to takie podejście do szoków podażowych i ich skutków różni obecną RPP od jej poprzedniczek" - napisano w raporcie.

Prezes NBP Adam Glapiński powiedział w czwartek, że NBP nie ma możliwości przeciwdziałania wzrostom cen energii w dłuższym terminie.

"Niestety trzeba sobie jasno powiedzieć (...): jeśli będą realizowane ambitne klimatyczne pomysły (...), to Polacy będą coraz więcej płacić za energię z roku na roku, a polska gospodarka z roku na rok będzie tracić konkurencyjność. To jest cena zielonej rewolucji. (...) Niestety żaden bank centralny, w tym NBP, nie ma żadnych narzędzi, żeby temu przeciwdziałać - żeby przeciwdziałać wzrostowi cen energii elektrycznej, paliw, surowców, frachtu światowego. Nie mamy takich możliwości" - powiedział.

Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. +/- 1 pkt. proc. Według "Założeń polityki pieniężnej na rok 2021" inflacja – ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe – może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. (PAP Biznes)

