Pekao: 2023 rok pod znakiem równoważenia polskiej gospodarki

Polski przemysł dalej cierpi. Fatalny początek nowego kwartału To już szósty miesiąc z rzędu, w którym roczna dynamika produkcji przemysłowej notuje ujemny wynik i w dodatku przyspiesza. Według danych GUS w lipcu polski przemysł powrócił też do spadków w ujęciu miesiąc do miesiąca po zaledwie dwóch okresach przerwy z czerwca i maja.