Gigant płatności cyfrowych zwalnia. 2,5 tys. osób straci pracę

Musk wszczepił implant do ludzkiego mózgu. Neuralink ma jednak sporą konkurencję Założona przez Elona Muska firma Neuralink wszczepiła w niedzielę swoje pierwsze urządzenie do mózgu człowieka. To kolejny krok w stronę komercjalizacji interfejsów, pozwalających sterować telefonem lub komputerem przy użyciu sygnałów neuronowych, czyli samych myśli.