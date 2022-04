Tauron ma nowego prezesa. Dotychczasowego Enei

fot. Maciej Jarzębiński / / FORUM

Rada nadzorcza Tauronu powołała Pawła Szczeszka na stanowisko prezesa spółki z dniem 11 kwietnia - podał Tauron.

Szczeszek od czerwca 2020 r. do kwietnia 2022 r. był prezesem Enei.

W okresie od grudnia 2018 r. do czerwca 2020 r. nowy prezes Tauronu kierował zarządem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. W latach 2017-2018 sprawował funkcję zastępcy prezesa w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, a w latach 2016-2017 był prezesem w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej PEC w Jastrzębiu-Zdroju.

Priorytetem nowego szefa Tauronu jest reforma energetyki, czyli sprawne wydzielania aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

"To najważniejsza reforma strukturalna polskiej energetyki w ostatnich kilkunastu latach, wręcz niezbędna z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. W pierwszej kolejności skoncentruję się na pracach przygotowujących grupę do wydzielenia aktywów węglowych do NABE" – napisał Szczeszek, cytowany w komunikacie prasowym Tauronu.

Menedżer planuje również przyspieszenie "Zielonego Zwrotu Tauronu" oraz skupienie się na rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także rozwój multienergetycznej oferty sprzedażowej.

"Zakładam, że w najbliższych latach polska branża energetyczna będzie musiała zwiększyć wydatki na rozwój odnawialnych źródeł energii i budowę magazynów energii. Priorytetem powinien również pozostać rozwój sieci elektroenergetycznych, które wymagają nowych nakładów, by być bazą dla energetyki jutra" - napisał Szczeszek. (PAP Biznes)

kuc/ asa/