Paweł Majewski nowym prezesem Enei

Paweł Majewski, do niedawna prezes PGNiG, zostanie z dniem 25 kwietnia nowym prezesem Enei - poinformowała energetyczna spółka w komunikacie.

Paweł Majewski do 8 kwietnia sprawował funkcję prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Grupy Lotos, wiceprezesa Huty Stalowa Wola, członka zarządu w DO _ CO Poland oraz prezesa Airport Cleaning Service. Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w Petrolot (obecnie Orlen Aviatiop), a także jako dyrektor pionu zarządzania marżą zmienną i produkcją w PGNiG Termika.

Przeczytaj także Tauron ma nowego prezesa. Dotychczasowego Enei

"20 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Pawła Majewskiego z dniem 25 kwietnia 2022 roku na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok" - poinformowała w środę wieczorem Enea.

8 kwietnia ze stanowiska prezesa Enei zrezygnował Paweł Szczeszek, który pełnił tę funkcję od połowy 2020 roku. Został on nowym prezesem Tauronu.

Paweł Majewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.

Enea S.A. to jedna z głównych grup energetycznych w Polsce, która dostarcza energię do 2,6 mln klientów. Do Grupy Enea należą dwie elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka. Działalność Grupy Enea obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.(PAP)

autorka: Ewa Nehring