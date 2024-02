Paweł Kukiz stanie przed komisją śledczą. Nie rozumie, dlaczego został wezwany

Kto za Jabłońskiego do komisji śledczej? "Klub PiS musi się wypowiedzieć. To miejsce jest dla nich" Przewodniczący komisji ds. wyborów korespondencyjnych Dariusz Joński (KO) zwrócił się w środę do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o uzupełnienie składu osobowego komisji, po wykluczeniu z niej Pawła Jabłońskiego (PiS).