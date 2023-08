"Patrząc z lotu ptaka na cały budżet". Premier Morawiecki o projekcie przyszłorocznego budżetu

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w przyszłym roku wzrosną wynagrodzenia w sferze budżetowej o 12,3 proc. Dodatkowo rząd, debatując nad przyszłorocznymi finansami publicznymi, podtrzymał optymistyczne założenia wzrostu PKB Polski i inflacji.

fot. MARCIN BANASZKIEWICZ / / FOTONEWS

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po zakończonym posiedzeniu Rady Ministrów mówił o trzech filarach bezpiecznego budżetu w trudnych czasach.

"Jeśli miałbym spojrzeć na duży obrazek z lotu ptaka na cały budżet, to bym zwrócił uwagę na trzy podstawowe filary: bezpieczeństwo szeroko rozumiane fizyczne, czyli bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo poprzez finansowanie naszej armii" - powiedział szef rządu. Z przedstawionych na konferencji danych wynika, że na bezpieczeństwo, wojsko przewidziano w przyszłym roku ponad 158 mld zł.

"Także bezpieczeństwo - to drugi punkt - w postaci programów społecznych, programów osłonowych, różnego rodzaju tarcz, które są kontynuowane i one wszystkie składają się na obraz państwa, które nie zostawia obywatela samego w obliczu kryzysu, a kryzys jest absolutnie gigantycznych rozmiarów na całym świecie, a my przechodzimy przez niego w miarę suchą stopą" - oświadczył.

Jak dodał szef rządu, "trzeci wielkie obszar, na którym się skupiliśmy to ochrona zdrowia Polaków" - wskazał Morawiecki.

Podwyżki wynagrodzeń m.in. dla zatrudnionych w budżetówce i służbach mundurowych

"Chcemy, aby nasze służby mundurowe, strażacy, żołnierze, policjanci, straż graniczna oraz wszelkie inne służby, ale także cała budżetówka, były docenione za swoją ciężką pracę, łącznie ze wszystkimi nauczycielami - szeroko rozumiana budżetówka" - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej dotyczącej projektu budżetu na 2024 r.

Jak zadeklarował szef rządu, "wszystkie osoby zatrudnione w budżetówce, służbach publicznych, służbach mundurowych i nie tylko mundurowych, mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie - to będzie 12,3 proc.". Dodał, że minister finansów dyskutuje jeszcze z ministrem obrony narodowej oraz ministrem spraw wewnętrznym i administracji, "od którego momentu będzie ta podwyżka w mundurówkach".

"Jesteśmy przygotowani praktycznie od I kwartału któregokolwiek z miesiąca" - zadeklarował. W całej pozostałej budżetówce będzie to - jak wskazał - od początku roku.

Rząd podtrzymuje założenie 3-proc. wzrostu PKB Polski w '24 i 6,6 proc. inflacji

Rząd podtrzymuje założenie do projektu ustawy budżetowej na 2024 r., że wzrost PKB Polski w przyszłym roku wyniesie ok. 3,0 proc., a inflacja 6,6 proc. - poinformowali premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

"W roku 2023 PKB rośnie nieco wolniej; zakładamy, że ten wzrost będzie wynosił około. 0,9 proc., ale dynamika(...) zacznie się poprawiać. W 2024 r. przyspieszy do 3 proc." - oceniła Rzeczkowska.

Dodała, że prognoza resortu przyjęta do prac nad budżetem mieści się w konsensusie rynkowym i jest też zbliżona do prognozy Komisji Europejskiej.

"Tym samym Polska, według prognozy KE, znajdzie się w pierwszej dziesiątce krajów o najwyższej dynamice wzrostu PKB w 2024 r. w całej Unii Europejskiej” - wskazała. Zaznaczyła, że ożywienie gospodarcze w ramach budżetu rząd stara się wspierać przez kolejne inwestycje publiczne m.in. w potencjał militarny.

Premier w trakcie konferencji powiedział, że średniorocznie inflacja w przyszłym roku może wynieść ok. 6,6 proc. Zzapewnił, że jego rząd zarządza długiem publicznym oraz finansami sektora publicznego w sposób bezpieczny, że rząd utrzymuje dostęp do rynku finansowego i jest w stanie sfinansować potrzeby pożyczkowe.

„Deficyt budżetowy został zaplanowany na ok. 4,5 proc. PKB. Warto to zestawić z rządami PO; za ich czasów w latach 2009 i 2010 deficyt przekraczał 7 proc. do PKB” – stwierdził premier.



Przedstawione lczby są tożsame z założeniami do budżetu państwa, zaprezentowanymi w czerwcu br.

Premier: Dochody budżetu w 2024 r. wyniosą 683,6 mld zł

W projekcie budżetu na przyszły rok przyjęto, że dochody budżetu w 2024 r. wyniosą 683,6 mld zł. Oznacza to, jak wynika z przedstawionych wyliczeń, wzrost o ponad 136 proc. wobec dochodów w 2015 r. wysokości 289,1 mld zł.

Z kolei wydatki budżetu państwa w 2024 r., z uwzględnieniem kwot na obronność (158,9 mld zł), wsparcie dla rodzin (92,3 mld zł) czy finansowanie służby zdrowia (ponad 190 mld zł) wyniosą 848 mld zł.



Odnosząc się do planowanego budżetu na rok 2024, Rzeczkowska przekazała, iż "dochody wzrastają rok do roku i w stosunku do prognozy wykonania roku 2023 o 89 mld zł". Jak wskazała Rzeczkowska, wzrost ten wynika ze wzrostu dochodów z głównych kategorii podatkowych: VAT-u, PIT-u, CIT-u i akcyzy. Wyższe mają też być dochody niepodatkowe – zaznaczyła – w stosunku do prognozy bieżącego roku o 6,5 mld zł.

Szefowa resortu finansów poinformowała także, że "rozpoczynamy proces konsolidacji finansów publicznych", a w budżecie państwa zostaną uwzględnione m.in. wydatki związane z wypłatą dodatkowych świadczeń emerytalnych.

„Nasza polityka jest inna i opiera się na zdrowych finansach, na wojnie wygranej z mafiami VATowskimi, wojnie, którą my ciągle toczymy” – powiedział Morawiecki.

autor: Aneta Oksiuta, Marek Siudaj, Anna Bytniewska, Magdalena Jarco

