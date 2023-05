Patkowski o tym, co będzie kluczowe dla ostatecznej prognozy inflacji

Glapiński: Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania Fit For 55 uderza najbardziej w nasz kraj i spowalnia jego rozwój. To plan, którego zamiarem jest niedopuszczenie do tego, byśmy za osiem lat mogli zasiadać jak równy z równym z Niemcami czy Hiszpanią przy unijnym stole - mówi prezes NBP Adam Glapiński w wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska".