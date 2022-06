Patkowski: Rząd nie rozważa zaostrzenia zasad udzielania wakacji kredytowych

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Rząd nie rozważa zaostrzenia zasad udzielania wakacji kredytowych wskazanych w rządowym projekcie ustawy w tej sprawie – powiedział w trakcie posiedzenia sejmowej podkomisji wiceminister finansów Piotr Patkowski.

"Stanowisko rządu co do zaostrzania (zasad udzielania – PAP) wakacji kredytowych jest negatywne i takie będzie na dalszych etapach procesu legislacyjnego. (…) Uważamy, że przesłanka jednego kredytu na własny cel mieszkaniowy jest wystarczająca” – powiedział.

Przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwracali MF uwagę, że wakacje kredytowe powinny być bardziej "celowane" niż wskazano w projekcie rządowy, lecz podchodzą ze zrozumieniem do podejścia ustawodawcy.

"Po wypowiedzi pana ministra, że strona rządowa nie przewiduje zmian - wsłuchuję się w ten głos. (…) Zapewne wsparcie powinno być kierowane jak najbardziej precyzyjnie do osób, które tego wsparcia potrzebują i być może jest racjonalność, by w projekcie rządowym dokonać pewnych ograniczeń w tym zakresie. Natomiast nie jest to nasza decyzje i rozumiem przesłanki stojące za tak szerokim podejściem do kwestii pomocy kredytobiorcom, ponieważ to zagadnienie, o którym mówimy - wzrost rat w złotym przy kredytach o zmiennej stopie dotyczy praktycznie całej tej populacji, z wyłączeniem wąskiej grupy osób, która zdecydowała się na kredyty o stałej, czy czasowo stałej stopie" - powiedział zastępca przewodniczącego KNF Marcin Mikołajczyk.

"W elementach najistotniejszych dla nas, czyli w kwestii wakacji kredytowych, a zwłaszcza w kategorii podmiotów uprawnionych do tego przywileju nie ukrywam, że rozmawialiśmy z MF odnośnie ilości podmiotów, czy one powinny spełniać dodatkowe kategorie, czy też nie (…) ale rozumiemy stanowisko zamykające wątek w takiej postaci, jaka ona dzisiaj jest" - powiedział wiceprezes BFG Sławomir Stawczyk.

Sejmowa podkomisja rozpatruje w środę rządowy projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, który został wybrany spośród łącznie pięciu projektów ustaw w tej sprawie (pozostałe 4 przedłożyła sejmowa opozycja) jako projekt wiodący.

Rządowy projekt przewiduje wprowadzenie powszechnych wakacji kredytowych (do 8 miesięcy do końca 2023 r.) dla kredytobiorców hipotecznych w PLN, którzy zaciągnęli zobowiązanie na własne potrzeby mieszkaniowe, zmianę wskaźnika WIBOR od początku 2023 r., a także zasilenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nowymi środkami, na które mają złożyć się banki. (PAP Biznes)

