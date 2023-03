Patkowski: KSF nie widzi nowych, słabych punktów sektora finansowego

Komitet Stabilności Finansowej nie widzi obecnie żadnych nowych, słabych punktów w sektorze finansowym - poinformował wiceminister finansów Piotr Patkowski. Zapewnił, że sytuacja w sektorze znajduje się pod bieżącą obserwacją KSF.

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

"Komitet Stabilności Finansowej, w skład którego wchodzą MF, NBP, BFG i KNF na bieżąco monitoruje sytuację i na bieżąco, w razie potrzeby, będziemy identyfikować także słabe punkty, które się dzieją. Tych słabych punktów na ten moment nie zauważamy, chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. Natomiast mamy świadomość ryzyka tego, co się dzieje, tym razem już niestety w Europie, a nie w USA, w sektorze bankowym. Na bieżąco monitorujemy to, co się dzieje i jesteśmy w bieżącym kontakcie w ramach tych czterech instytucji" - powiedział Patkowski podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.

"Na ten moment nie identyfikujemy żadnych nowych, słabych punktów w sektorze finansowym, których byśmy nie identyfikowali w ocenie ankiety ryzyka, którą wykonujemy w ramach KSF raz na kwartał" - dodał. (PAP Biznes)

pat/ ana/