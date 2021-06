Paszport szczepionkowy już w Polsce. Siedem państw UE rozpoczęło wydawanie certyfikatów covidowych

fot. Tobias Arhelger / / Shutterstock

Siedem państw UE – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska – podjęło decyzję o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty COVID i rozpoczęło ich wydawanie - podała we wtorek Komisja Europejska.

Certyfikat będą dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Mają potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciw koronawirusowi, ma negatywny wynik testu lub przeszła COVID-19. Wspólne ramy unijne umożliwiają państwom członkowskim wydawanie certyfikatów, które są akceptowane w innych krajach UE.

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Unijny Certyfikat COVID. Aplikacja dostępna będzie do pobrania na platformach iOS oraz Android i umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Niedzielski pytany na konferencji prasowej o to, dlaczego występują błędy w odczytaniu kodów QR z Unijnym Certyfikatem COVID, podkreślił, że certyfikat ma zarówno formę cyfrową w postaci kodu QR, jak i można go wydrukować i posiadać zaświadczenie papierowe.

"Aplikacja, która będzie przeznaczona do odczytu kodów QR, będzie dostępna dopiero po 10 czerwca. Te aplikacje, które w tej chwili funkcjonują, są oparte i odnoszą się do tego niewystandaryzowanego formatu zaświadczenia czy kodu QR-owego" - podkreślił szef MSZ.

Certyfikat wydany po szczepieniu zawiera:

Twoje imię (imiona) i nazwisko

datę urodzenia

nazwę choroby, której dotyczy szczepienie

dane o szczepionce (nazwę szczepionki, nazwę producenta)

numer dawki w serii szczepień/dawek

datę szczepienia

nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia

informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Certyfikat wydany po teście zawiera:

imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu

datę urodzenia posiadacza certyfikatu

chorobę, której dotyczy test

informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu)

datę i godzinę pobrania próbki do testu

wynik testu

informację o punkcie, który wykonał test

nazwę państwa, w którym wykonano test

informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Certyfikat wydany ozdrowieńcowi zawiera:

imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu

datę urodzenia posiadacza certyfikatu

chorobę, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19)

datę pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby)

nazwę państwa, w którym wykonano test

informację o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu

data ważności od i do certyfikatu.

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Dzięki informacjom tam zawartym osoby posiadające certyfikat nie będą podlegać kwarantannie lub przechodzić dodatkowych testów.

Kto może otrzymać Unijny Certyfikat COVID (UCC)?

Certyfikat dostaje osoba, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują, czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie). UCC otrzymają również osoby, które miały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa oraz ozdrowieńcy.

Jak zdobyć paszport szczepionkowy?

Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl). Później będzie on również dostępny w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel. Można go też otrzymać go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu. Ozdrowieńcy lub osoby, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać certyfikat, należy:

zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta, wybrać kafelek "Certyfikaty" na dole strony, wybrać rodzaj certyfikatu i kliknąć na "Pobierz kod QR", zapisać pdf na swoim urządzeniu lub wydrukować; można też zeskanować kod.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to nie jest dokument podróży, nie zastąpi paszportu lub dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru czy na prom.

Najważniejsze cechy zaświadczenia:

ma format cyfrowy lub papierowy (wydruk)

zawiera kod QR

jest nieodpłatne

jest w języku narodowym i po angielsku

jest zabezpieczone i łatwe do zweryfikowania

jest ważne we wszystkich krajach UE.

Jak długo będzie ważny certyfikat?

W przypadku szczepionki – na razie przez rok, chyba że badania potwierdzą, że odporność trwa dłużej.

W przypadku testu to 48 h.

W przypadku ozdrowieńców od 11 do 180 dnia od pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Na konferencji minister Niedzielski poinformował, że certyfikat szczepienny będzie obowiązywał przez rok, przy czym "standardem europejskim jest to, że ten status - niezależenie od tego, kiedy było wykonane pierwsze, czy drugie szczepienie - potwierdzenie zielonego statusu, czyli możliwości przekroczenia granicy bez wykonywania testu, czy obowiązku odbycia kwarantanny - następuje czternaście dni po drugiej dawce bądź pierwszej dawce, jeżeli jest to szczepienie jednodawkowe".

Unijny Certyfikat COVID a dzieci

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które są uprawnione do ich samodzielnego odbioru – także więc rodzicom w imieniu ich dzieci oraz opiekunom osób niesamodzielnych.



Certyfikat dostanie:

dziecko, które miało negatywny wynik testu,

16- lub 17-latek, jeśli się zaszczepił,

dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

Państwa unijne zobowiązały się akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii.

Unijny Certyfikat COVID jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju do którego się udajemy.

Autorka: Olga Zakolska