"Paszporty szczepionkowe". UE dyskutuje o pomyśle

By "paszport szczepionkowy" był uznawany, to musi obejmować więcej krajów niż tylko Polskę; dyskusje o wprowadzeniu go toczą się na poziomie Unii Europejskiej - powiedział w piątek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rzecznik MZ został zapytany o możliwość wprowadzenia tzw. paszportu szczepionkowego - dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest zaszczepiona przeciwko koronawirusowi.

"Ta dyskusja cały czas trwa i my w niej uczestniczymy" - powiedział. "Jeżeli byłby wprowadzany taki paszport, to musiałby obejmować więcej krajów, nie tylko Polskę, by był uznawany" - zauważył. I dodał, że rozmowy na ten temat toczą się na poziomie Unii Europejskiej. "Jeśli będzie wprowadzany, to raczej z poziomu unijnego" - wskazał Andrusiewicz.

Dodał, że póki co w Polsce osoba zaszczepiona może ściągnąć kod QR z portalu https://www.gov.pl/web/mobywatel lub poprosić o wydruk zaświadczenia w punkcie szczepień.

autor: Dorota Stelmaszczyk