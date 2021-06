Bezpłatny paszport covidowy na telefon. Sprawdź, od kiedy i kto może uzyskać Unijny Certyfikat na wakacje

fot. aleks333 / / Shutterstock

Bezpłatny paszport covidowy już wkrótce umożliwi swobodne przemieszczanie się pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Paszport covidowy dostępny będzie na telefon i w wersji papierowej. Od 1 lipca w życie wchodzą nowe przepisy wprowadzające Unijny Certyfikat COVID - skorzystają z niego ozdrowieńcy, osoby zaszczepione oraz te, które wykonały test na COVID. Sprawdzamy, jak uzyskać paszport covidowy.

Państwa Unii Europejskiej opracowały bezpłatny Unijny Certyfikat COVID dostępny w aplikacji na telefon. Potwierdzi on, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID, ma negatywny wynik testu lub przeszła COVID-19. Podróżujący będą mogli go zacząć używać od 1 lipca. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Komisja Europejska przewiduje, że rozporządzenie w zakresie unijnego paszportu covidowego zacznie obowiązywać od podanej daty. Jednak w praktyce nie wszystkie kraje UE mogą być do tego systemu podpięte. W związku z tym możliwy jest sześciotygodniowy okres przejściowy dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.

Paszport covidowy – na czym polega?

Paszportem covidowym potocznie nazywa się Unijny Certyfikat COVID. Państwa Unii Europejskiej opracowały jednolity system dotyczący stosowania obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzór dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Za pomocą kodu QR osoba weryfikująca będzie mogła sprawdzić, jaki status ma posiadacz certyfikatu, i tym samym stwierdzić, czy podróżujący spełnia warunki umożliwiające przekroczenie wewnętrznych granic UE.

Posiadanie paszportu covidowego podczas podróży nie zastępuje paszportu lub dowodu osobistego. W praktyce oznacza to, że samo ukazanie Unijnego Certyfikatu COVID nie uprawnia do wejścia na pokład samolotu, pociągu, autokaru czy statku.

Paszport covidowy – do kiedy jest ważny?

Jakie informacje znajdą się w paszporcie covidowym? Najważniejsza wiadomość znajdująca się paszporcie covidowym to okres jego ważności. Jest on uzależniony od rodzaju posiadanego certyfikatu. Elektroniczny Unijny Certyfikat COVID (UCC) będzie dostępny do pobrania w Internetowym Koncie Pacjenta tylko dla osób, które:

przebyły chorobę COVID-19,

COVID-19, posiadają negatywny wynik testu COVID-19,

COVID-19, zostały zaszczepione przeciwko COVID-19.

Unijny Certyfikat COVID otrzymają osoby, które zostały w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 – otrzymały dwie dawki lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Paszport covidowy dla zaszczepionych podróżujących jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki, podaje internetowy serwis gov.pl.

Oprócz zaszczepionych osób Unijny Certyfikat COVID dostępny będzie także dla osób, które przed podróżą wykonają test na obecność koronawirusa. Paszport covidowy po otrzymaniu negatywnego wyniku testu jest ważny przez 48 godzin.

Trzecią grupą osób uprawionych do korzystania z paszportu covidowego są tzw. ozdrowieńcy. Osoby, które przeszły chorobę COVID-19. Unijny Certyfikat COVID jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Paszport covidowy – jak uzyskać?

Paszport covidowy (w języku polskim oraz angielskim) będzie dostępny w formacie cyfrowym oraz papierowym. Unijny Certyfikat COVID w tradycyjnej wersji można otrzymać w podmiotach leczniczych (po 25 czerwca): od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, w punktach szczepień oraz aplikacja gabinetowej.

Unijny Certyfikat COVID, z tłumaczeniem w języku angielskim, zostanie udostępniony również w aplikacji mObywatel oraz w Internetowym Koncie Pacjenta około 25 czerwca w formie kodu QR, czytamy na stronie gov.pl. Aktualnie w mObywatelu podróżujący mają dostęp do zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 w języku polskim. Jest to dokument krajowy.

Gdzie pobrać paszport covidowy? Aplikacja mobilna "Unijny Certyfikat Covid" jest dostępna zarówno w wersji na smartfony z systemem Android, jak i iOS – poinformował resport zdrowia na Twitterze.

W aplikacji mobilnej, oprócz informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID, negatywnym wyniku testu oraz przejściu choroby, pokazywane są podstawowe dane o właścicielu kodu QR, m.in. imię i nazwisko, data urodzenia oraz unikalny identyfikator certyfikatu.

Paszport covidowy – od kiedy obowiązuje?

Paszport covidowy będzie dostępny w aplikacji mObywatel wyłącznie dla osób z polskim obywatelstwem, które posiadają ważny dowód osobisty. Unijny Certyfikat COVID będzie akceptowany w państwach Unii Europejskiej od 1 lipca, w tym dniu wchodzą w życie nowe rozporządzenia umożliwiające działanie międzypaństwowego systemu.

Paszport covidowy będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 r. przez okres 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące podróżowania do krajów Unii Europejskiej, m.in. dotyczące zaakceptowanych szczepionek, konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa oraz dowodu szczepienia, dostępne są na stronie internetowej https://reopen.europa.eu/pl.