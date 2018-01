Paszke: Polski rynek kapitałowy w dobrej formie

Spadająca liczba rachunków maklerskich, zapowiedzi wycofywania spółek z obrotu, niska płynność i względnie słabsze wzrosty niż w przypadku innych giełd - początek roku na GPW nie należy do najbardziej udanych.



Optymizmu nie traci jednak Filip Paszke, dyrektor Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Jego zdaniem spadająca liczba rachunków maklerskich nie powinna być podstawą do niepokoju. Wskazuje na to, że w ostatnich kilkunastu miesiącach po raz pierwszy od dłuższego czasu aktywność inwestorów indywidualnych mierzona udziałem w obrotach przestała spadać. - Statystyki za pierwsze półrocze ubiegłego roku pokazały jeśli nie odwrócenie, to zatrzymanie tej tendencji. Co do malejącej liczby rachunków: ważniejsze jest spojrzenie na udział inwestorów w obrotach, z drugiej strony ważne jest analizowanie liczby aktywnych rachunków. I tu nie widzimy jakichś istotnych zmian - mówi gość Pulsu Dnia.



Filipa Paszke nie niepokoi również skala wycofywania firm z warszawskiej giełdy. - To jest trochę jak z bankructwami. Nie do końca ważne jest ile firm bankrutuje, ważne jest saldo: ile firm powstaje, ile bankrutuje. Rzeczywiście, w ostatnim roku mieliśmy kilka spektakularnych transakcji public-to-private. Ale ubiegły rok był również rekordowy pod względem debiutów: debiut Play Communications - największej prywatnej spółki debiutującej na polskiej giełdzie. Mieliśmy też Dino Polska, czyli trzeci pod względem wielkości debiut prywatnej spółki. Rok, w którym spośród trzech największych prywatnych deali w historii giełdy wydarzają się dwa, nie jest do końca taki zły - argumentuje Paszke.Filipa Paszke pytamy też o:- to, czy GPW nie ma zbyt dużej liczby problemów wizerunkowych,- kwestię reformy OFE i jej wpływu na warszawski parkiet,- granice światowej hossy,- to, czy polski rynek kapitałowy powinien otworzyć się na rynek kryptowalut.