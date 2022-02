Paryż walczy z hałasem na drogach. Na kierowców czekają mandaty

fot. NOEMIE OLIVE / / Reuters

Paryż zacznie walczyć z hałasem wytwarzanym przez samochody i motocykle - poinformowały media. Rozpoczęto już instalacje urządzeń mierzących natężenie dźwięku pochodzącego z pojazdów; docelowo mają one sczytywać tablice rejestracyjne i wystawiać mandaty zbyt głośnym użytkownikom dróg.

"Za duży hałas jest szkodliwy dla naszego zdrowia i jakości życia codziennego. Dziś w 20. dzielnicy instalujemy pierwszy radar pomiaru hałasu. Nasz cel: zautomatyzować system zgłaszania zbyt głośnych pojazdów" - napisał w poniedziałek na Twitterze zastępca mera Paryża David Belliard.

W kolejnej publikacji w mediach społecznościowych Belliard tłumaczył, że jeżeli pojazd przekroczy określony próg natężenia hałasu, radar sfotografuje tablicę rejestracyjną, by przekazać informacje służbom.

Le 2e radar sonore expérimenté à Paris a été installé rue Cardinet (17e) par @MicrodB_FR. Il permettra une verbalisation automatique des véhicules trop bruyants à partir de 2023.@Paris poursuit son engagement contre la pollution sonore, pour la tranquilité des habitant·e·s. pic.twitter.com/mrYBubtvtB — Dan Lert (@danlert) February 15, 2022

Przez pierwsze kilka miesięcy urządzenie będzie jedynie testowane, a zatwierdzone do pełnego użytku ma zostać pod koniec bieżącego roku - podała agencja Reutera. Mandaty za przekraczanie dozwolonego poziomu natężenia hałasu będą wystawiane dopiero od 2023 roku.

Pod koniec stycznia podobne radary zostały już zainstalowane w regionie stołecznym Ile-de-France, a także w Nicei i Lyonie.

Według opublikowanego w grudniu 2021 roku badania serwisu Money.co.uk bazującego na danych z Europejskiej Agencji Środowiska Paryż jest jednym z najgłośniejszych miast na kontynencie z hałasem drogowym powyżej 55 decybeli.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jako nadmierny hałas definiuje natężenie dźwięku powyżej 65 dB. To samo źródło podaje, że dźwięk staje się szkodliwy powyżej 75 dB, a granicą bólu jest poziom 120 dB. WHO rekomenduje, by w ciągu dnia natężenie hałasu nie przewyższało 65 dB, a w nocy 30 dB.

ska/ ap/