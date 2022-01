Parytet wymiany akcji Orlenu i Lotosu powinien być znany w kwietniu

/ FORUM

Proponowany parytet wymiany akcji PKN Orlen i Grupy Lotos powinien być znany w kwietniu, a w czerwcu będą nad nim głosować akcjonariusze obu koncernów - poinformował Robert Śleszyński, dyrektor departamentu fuzji i przejęć PKN Orlen.

"Przedstawiliśmy Komisji Europejskiej środki zaradcze. Komisja nie ma określonego terminu na podjęcie decyzji, ale mieliśmy z nią stały codzienny kontakt zarówno przed przedstawieniem środków, jak i obecnie" - powiedział Śleszyński podczas czwartkowej telekonferencji dla analityków.

"Nie spodziewamy się, żeby Komisja miała jakieś zasadnicze zastrzeżenia do naszych propozycji. Zakładamy, że decyzja będzie wydana w marcu lub na początku kwietnia" - dodał.

Śleszyński poinformował, że równolegle trwają prace nad planem połączenia, wycenami i parytetem wymiany akcji.

Kluczowe dla fuzji Orlenu i Lotosu będą też zgody walnych zgromadzeń spółek na połączenie, w tym zgoda akcjonariuszy mniejszościowych Lotosu na parytet wymiany akcji, który jeszcze nie jest znany. Analitycy, z którymi ostatnio rozmawiał PAP Biznes są zgodni, że będą oni chcieli uzyskać jak najkorzystniejsze warunki, ale trudniejsze otoczenie makro może przesądzić, że będą bardziej skłonni do porozumienia.

"Nad wyceną pracują banki inwestycyjne. Kierują się one długoterminowymi założeniami i prognozami dotyczącymi rynku, nie patrzą wyłącznie na bieżącą sytuację. My zakładamy, że w momencie ogłaszania parytetu warunki makro nie będą różniły się znacząco wobec tego, co jest teraz" - powiedział Robert Śleszyński.

"Spodziewamy się, że parytet zostanie ogłoszony w kwietniu wraz ze zwołaniem walnych zgromadzeń PKN Orlen i Lotosu. Liczymy, że w czerwcu walne zgromadzenia zdecydują o połączeniu" - dodał.

Dyrektor departamentu fuzji i przejęć PKN Orlen zaznacza, że po połączeniu będzie czas na wprowadzenie w życie środków zaradczych.

"Zakładamy, że cała transakcja zostanie przeprowadzona w trzecim kwartale" - powiedział.

PKN Orlen wybrał Saudi Arabian Oil Company jako partnera do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych. Cena za 30 proc. udziałów w Lotos Asfalt ma wynieść ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny zależny m.in. od wysokości długu, a cena sprzedaży udziałów w spółce hurtowej Lotos SPV 1 ok. 1 mld zł oraz element zmienny.

Węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski za kwotę 610 mln USD, a PKN Orlen 185 stacji z portfolio Grupy MOL na terenie Węgier oraz Słowacji za ok. 229 mln euro.

W obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltu Grupa Lotos zawarła z Unimot Investments przedwstępne umowy m.in. zbycia 100 proc. akcji w Lotos Terminale. Szacowane zaangażowanie Unimotu w transakcję wyniesie co najmniej 450 mln zł. 100 proc. udziałów w Lotos Biopaliwa przejmie węgierska firma Rossi Biofuel.

Równocześnie PKN Orlen prowadzi proces fuzji z PGNiG. Zgodę na transakcję musi wyrazić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Spodziewamy się, że decyzja UOKiK w sprawie połączenia z PGNIG to kwestia tygodni, może miesięcy. Zakładamy, że finalizacja tej transakcji nastąpi w 2022 roku" - powiedział Śleszyński. (PAP Biznes)

