Pazyż zamknie jedno z najsłynniejszych muzeów. Otworzy je dopiero w 2030 roku

Paryskie Centrum Pompidou to jedno z najważniejszych światowych muzeów sztuki nowoczesnej i współczesnej. Jak się okazuje, zostanie całkowicie zamknięte w 2025 roku na 5 lat prac renowacyjnych - poinformował w czwartek dziennik „Le Figaro”.

fot. C. Sappa / / De Agostini

Podczas trwających 5 lat prac renowacyjnych, zbiory z kolekcji Centrum Pompidou będą pokazywane w innych paryskich muzeach, między innymi w Grand Palais, a także w filii Centrum Pompidou w Metzu we wschodniej Francji.

Koszt prac renowacyjnych, mających trwać od 2025 do 2030 roku, szacowany jest na 262 mln euro. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także do norm przeciwpożarowych, zostanie również usunięty azbest z fasady. Nowe Centrum Pompidou będzie również zużywać mniej energii.

Centrum Pompidou zostanie powiększone

Po ponownym otwarciu w 2030 roku Centrum Pompidou ma być powiększone o salę dla dzieci i młodzieży, planowane jest także powiększenie biblioteki i zmiana układu ekspozycji stałej.

„Zamknięcie muzeum jest okazją do nowego projektu kulturalnego o dużym zasięgu, odpowiadającego na wyzwania kulturalne, społeczne i klimatyczne najbliższych lat” - stwierdził, cytowany przez „Le Figaro”, Laurent Le Bon, dyrektor Centrum Pompidou.

Od otwarcia w 1977 roku Centrum Pompidou odwiedziło 300 milionów osób. Muzeum ma w swoich zbiorach dzieła między innymi Marca Chagalla, Pieta Mondriana czy Henriego Matisse’a.

Z Paryża Julia Mistewicz (PAP)

jum/ tebe/