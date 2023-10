Partyjne subwencje na bogato. "Padną rekordy"

Paradoksy okręgów wyborczych. PKW: Tylko Sejm może wprowadzić korektę Nie od wczoraj słychać głosy, że należałoby się bliżej przyjrzeć okręgom wyborczym i być może je zmodyfikować do dzisiejszych potrzeb. W niektórych okręgach wystarczyło kilka tysięcy głosów, by wejść do Sejmu, a w innych - nawet pod 20 tys. nie wystarczyło. Nijak ma się to więc do poparcia. - Zwracaliśmy się o korektę demograficzną już w 2015 r, ale tylko Sejm może zmienić ustawę - powiedział we wtorek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.