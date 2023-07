Partie zapowiedziały rekordowe wydatki na kampanię wyborczą

Największe ugrupowania polityczne mogą przeznaczyć w sumie nawet ponad 100 mln zł na nadchodzącą kampanię wyborczą. W deklaracjach przodują politycy PiS i KO; każde z nich ma dysponować kwotą ok. 30 mln zł.

Według zapowiedzi polityków największych polskich partii politycznych jesienna kampania parlamentarna będzie rekordowa pod względem kwot, które sztaby wyborcze zamierzają wydać w celu przekonania do siebie wyborców.

Poseł PiS Radosław Fogiel w rozmowie z PAP pytany o to, ile środków Prawo i Sprawiedliwość zamierza wydać na nadchodzącą kampanię parlamentarną, odpowiedział, że "tyle, ile będzie zgodne z prawem".

Polityk PiS przypomniał, że przy poprzednich wyborach parlamentarnych w 2019 r. dwa największe komitety - PiS i KO wydały na kampanię po ok. 30 mln zł, czyli kwotę bliską maksymalnej. "W nadchodzącej kampanii będziemy poruszać się w podobnych widełkach" - dodał Fogiel.

Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński w rozmowie z PAP zapewnił, że komitet Koalicji Obywatelskiej współtworzony przez PO "na pewno wykorzysta możliwy limit" wydatków na kampanię. Oznacza to kwotę ok. 30 mln zł.

W przypadku Trzeciej Drogi, czyli koalicji PSL i Polski 2050, jeden z polityków ludowców w rozmowie z "Wprost" przekazał, że umowa między ugrupowaniami ma zakładać finansowanie kampanii dokładnie po połowie. Dodał, że koalicyjny komitet planowo ma dysponować kwotą 20 mln zł, co oznacza, że oba ugrupowania muszą wnieść po 10 mln zł.

Rzeczniczka Polski 2050 Katarzyna Karpa-Świderek w rozmowie z PAP potwierdziła, że jej ugrupowanie jest "przygotowane na wniesienie do Koalicyjnego Komitetu Wyborczego kwoty 10 mln zł". Zaznaczyła, że Polska 2050 jest partią, która funkcjonuje bez żadnych subwencji z budżetu państwa.

Sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek przyznał, że jeśli chodzi o plany wydatków wyborczych Lewicy, to "mowa jest o 10-15 milionach złotych na pewno". "Pewnie będziemy też zaciągać kredyty jako partia, bo to jest bój o wszystko" - dodał.

Szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz zapowiedział, że ugrupowanie przeznaczy na kampanię m.in. część z pieniędzy otrzymanych w ramach subwencji. Ocenił, że Konfederacja może wydać ok. 10 mln zł, jednak "wszystko zależy od hojności darczyńców".

Limit wydatków na kampanię określa kodeks wyborczy. Kwoty te obliczane są w odniesieniu do liczby osób uprawnionych do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów podaje do publicznej wiadomości liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju.

W ostatniej kampanii parlamentarnej w 2019 r., jak wynika ze sprawozdań przekazanych do PKW, KW Prawo i Sprawiedliwość wydał ok. 30 mln zł, KKW Koalicja Obywatelska ok. 30,2 mln zł, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - ok. 9,6 mln, KW PSL - ok. 8,5 mln, a KW Konfederacja Wolność i Niepodległość - ok. 1,7 mln zł.

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia - zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.

Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne muszą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Możliwe są zatem cztery terminy: 15, 22, 29 października lub 5 listopada.(PAP)

