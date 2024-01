Partia szachów z ministrem finansów Andrzejem Domańskim na licytacji WOŚP

Partię szachów do rozegrania z ministrem finansów Andrzejem Domańskim można wylicytować na aukcji na rzecz WOŚP. Podczas spotkania będzie można zadać trudne pytanie, będzie można zaszachować ministra finansów - powiedział Domański, informując o aukcji.

fot. Fabrizio Guarisco / / Shutterstock

O licytacji poinformował w sobotę na portalu X minister Domański. "W finansach, w planowaniu gospodarczym, ale oczywiście także w szachach trzeba mieć strategię, trzeba myśleć przynajmniej kilka ruchów do przodu" - powiedział w filmiku Domański, zachęcając do wzięcia udziału w 32. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Licytacja obejmuje partię szachów z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, która zostanie rozegrana w Ministerstwie Finansów. "Będzie można zadać trudne pytanie, będzie można zaszachować ministra finansów" - powiedział szef resortu finansów.

Zagrajmy dla WOŚP. Dla dzieci i dorosłych. Będzie okazja do rozmowy o gospodarce! https://t.co/wK2RMmWmbU pic.twitter.com/RPAcTY8cZe — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) January 20, 2024

Domański dodał, że zwycięzca licytacji zostanie także oprowadzony po gmachu ministerstwa i będzie to też okazja, by porozmawiać o polskiej gospodarce.

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Tematem tegorocznego finału będą "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

Autorka: Iga Leszczyńska

iga/ itm/