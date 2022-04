Parkowanie przed Morskim Okiem będzie droższe w szczycie sezonu i w weekendy

fot. Marcin Szkodzinski / / Forum

Tatrzański Park Narodowy (TPN) wprowadził zróżnicowane ceny na parkingach przy drodze do Morskiego Oka. Więcej za parkowanie turyści zapłacą w wysokim sezonie oraz w weekendy.

Parkingi przed najbardziej popularnym szlakiem w Tatrach, czyli drodze do Morskiego Oka, są zlokalizowane na Palenicy Białczańskiej i Łysej Polanie. W szczecie sezonu, np. w wakacje, parkingi bardzo szybko się zapełniają, dlatego władze TPN w ubiegłym roku wprowadziły sprzedaż postojowych miejscówek tylko poprzez wcześniejszą rezerwację na stronie internetowej tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety i przedpłatę. Kolejnym krokiem mającym na celu regulację ruchu na tej trasie ma być właśnie wprowadzenie zróżnicowanych cen za parking.

„Chcemy w ten sposób zachęcić turystów do przyjazdu poza sezonem, najlepiej między poniedziałkiem a piątkiem” – czytamy w komunikacie TPN.

Dotychczas obowiązywała jednolita stawka 35 zł. Według nowego cennika za pozostawienie samochodu na parkingu przed Morskim Okiem zapłacimy 25 zł w marcu, kwietniu, listopadzie i grudniu - od poniedziałku do piątku; 29 zł w maju od poniedziałku do piątku; 35 zł w styczniu, lutym, czerwcu i październiku - od poniedziałku do piątku; 39 zł w weekendy w marcu, kwietniu, maju z wyjątkiem długiego weekendu oraz w drugiej połowie listopada i w grudniu do okresu świątecznego; 45 zł w akacje oraz we wrześniu, a także w weekendy i długie weekendy.

Za parkowanie motocykla zapłacimy od 15 zł do 35 zł.

TPN zaleca turystom rezerwację miejsca parkingowego z wyprzedzeniem przynajmniej jednodniowym, zwłaszcza w przypadku weekendów. Rekomendowany jest też przyjazd przed godz. 8. w celu uniknięcia korków dojazdowych.

Dla osób nieposiadających konta do płatności internetowych został uruchomiony punkt zakupu biletu z płatnością gotówkową w Punkcie Informacji Turystycznej TPN przy ul. Chałubińskiego 44 w Zakopanem.

autor: Szymon Bafia