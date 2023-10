Paragony z 2020 roku kontra te z 2023. Ceny wyższe o ponad 100 proc.

W sierpniu 2020 roku gasiliśmy pragnienie butelką wody mineralnej, która kosztowała 1,15 zł. Teraz za te samo półtora litra napoju musimy zapłacić 2,49 zł. To wzrost o ponad 116 proc. Dzięki danym z aplikacji Pan Paragon można porównać ceny podstawowych produktów spożywczych. Lepiej usiądźcie.

fot. Agencja Wschód/ Cezary Pecold / / FORUM

W 2020 roku co prawda narzekaliśmy na covidowe limity klientów, obowiązek noszenia maseczek i godziny dla seniorów, ale teraz patrząc na te problemy, szczególnie z punktu widzenia portfela, można z pewnym rozrzewnieniem je powspominać. Teraz nie trzeba czekać przed sklepami, by do nich wejść, ale co z tego, jak kupić można znacznie mniej za znacznie więcej.

By uzyskać miarodajne wyniki, Pan Paragon porównał zmiany cen wyodrębnionych produktów najpopularniejszych marek z kategorii:

chleb pszenno - żytni

ser twarogowy półtłusty,

cukier biały,

kurczak tuszka,

kawa mielona,

woda mineralna.

Dane przedstawiają średnie ceny z sierpnia 2020, 2021, 2022 i 2023 roku.

– Niestety nie mamy optymistycznych informacji. Od ostatnim czasie wszystkie przebadane przez nas

produkty spożywcze diametralnie podrożały – dodaje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Największy skok cenowy zanotowała wspomniana wyżej woda mineralna, ale imponującej podwyżki nie można odmówić także cukrowi. Kilogram tych białych słodkich kryształków podrożał o 113 proc. Co dzień rano budzi nas ta sama kawa, tylko że dwukrotnie droższa.

"Zaledwie" o 66 proc. podrożała cena chleba oraz kurczaka. Najmniejszy skok cenowy zaliczył twaróg półtłusty, gdyż o 54 proc.

PanParagon

aw/Pan Paragon