Paragony sklepowe przyprawiają o zawrót głowy. Jak się zmienią ceny jedzenia?

To przy zakupach jedzenia my, jako konsumenci, najczęściej, na co dzień, odczuwamy drożyznę - i ten odcinek „PB do Słuchania” jest o tym, co drożeje, dlaczego i kiedy wreszcie przestanie.

fot. Daniel Dmitriew / / Forum

Według wstępnych danych GUS w marcu inflacja wyniosła 16,2 proc., nieco więcej od oczekiwań analityków, ale ponad 2 punkty procentowe mniej niż w lutym. Choć unormowały się ceny paliw, a i nośniki energii były tańsze niż miesiąc wcześniej, wciąż szybko rosną ceny żywności i napojów - rok do roku wzrosły one o 24 proc.

Pierwszym gościem jest Grzegorz Kozieja, dyrektor analiz sektora rolno-spożywczego w Banku BNP Paribas, który mówi o tym, jak globalnie zachowują się ceny żywności, jak daleko jesteśmy od równowagi między cenami producenckimi i konsumenckimi, a także co będzie jeszcze drożeć, a co zaczyna tanieć.



Następnie Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, mówi o zmianach cen nabiału, tańszym maśle i problemach – oraz szansach eksportowych – polskich firm z branży. W kolejnej rozmowie Krzysztof Tokarz, prezes i główny udziałowiec Grupy Kapitałowej Specjał, jednego z największych hurtowników żywnościowych w Polsce, opowiada o tym, jak żywnościowa inflacja wygląda z punktu widzenia spożywczego dystrybutora – i co się robi, by ceny na półkach nie odstraszały klientów.



Przez ostatni rok większość produktów spożywczych podrożała o co najmniej kilkanaście procent - ale wcale nie wszystkie. To, co już było relatywnie drogie, wcale nie drożało tak szybko. Audycję kończy rozmowa z Krystyną Radkowską, szefową Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, która opowiada o dynamice cen na ekopółkach i o tym, w którą stronę będzie zmierzał ten segment rynku.



Goście „PB do Słuchania” mówią o spożywczej inflacji, o tym, co drożeje - i kiedy wreszcie drożeć przestanie