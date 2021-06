Papież: Wznawiając działalność gospodarczą po pandemii, unikajmy obsesji zysku

fot. Yara Nardi / / Reuters

Papież Franciszek zaapelował do przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za gospodarkę, by wznawiając szybko działalność gospodarczą po pandemii Covid-19 unikali koncentrowania się na zysku, nacjonalizmu i "ślepego konsumpcjonizmu". To słowa z orędzia ogłoszonego w czwartek.

"Na całym świecie zaobserwowaliśmy w 2020 roku bezprecedensową utratę liczby miejsc pracy" - oświadczył Franciszek w przesłaniu na 109. konferencję Międzynarodowej Organizacji Pracy z siedzibą w Genewie. Obrady zorganizowano wirtualnie.

„Chcąc w pośpiechu powrócić do większej działalności gospodarczej po zakończeniu zagrożenia Covid-19, unikajmy upartego koncentrowania się na zysku, izolacji i nacjonalizmu, ślepego konsumpcjonizmu i zaprzeczania wyraźnym znakom, które sygnalizują dyskryminację naszych braci i sióstr uważanych za nadających się do odrzucenia w naszym społeczeństwie” - wezwał papież.

Następnie dodał: „Przeciwnie, poszukujmy rozwiązań, które pomogą nam zbudować nową przyszłość pracy opartą na godnych i przyzwoitych warunkach, wynikających ze zbiorowych negocjacji i promującą dobro wspólne”.

Potrzebna, jak wskazał Franciszek, jest praca „prawdziwie i koniecznie ludzka”.

Wyraził przekonanie, że priorytetem powinna być troska o osoby znajdujące się na „marginesie świata pracy”, dotknięte także skutkami pandemii. To pracownicy mało wykwalifikowani, wykonujący pracę dorywczą, imigranci - wyjaśnił.

Papież zwrócił uwagę na konieczność większej troski o pracujące kobiety, które - jak stwierdził - często są dyskryminowane w pracy i pozbawione jednakowego dostępu do stanowisk decyzyjnych.

Szczególny apel wystosował do związków zawodowych o to, by chroniły najsłabszych. “Związki zawodowe nie spełniają swojej fundamentalnej funkcji na rzecz innowacji socjalnej, jeśli chronią tylko emerytów” - ocenił Franciszek. I zastrzegł: „To też trzeba robić, ale to połowa waszej pracy”. (PAP)

sw/ ap/