Papież: Wyciągnij rękę do ubogiego

Vatican Media

"Nie jesteś w życiu sam, są ludzie, którzy cię potrzebują. Nie bądź egoistą" - apelował papież Franciszek w obchodzony w niedzielę Światowy Dzień Ubogich. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie apelował do wierzących, by wyciągnęli rękę do najbiedniejszych.

Zwracając się do wiernych przed południową modlitwą Anioł Pański papież powiedział stojąc w oknie Pałacu Apostolskiego: "Czasem myślimy, że być chrześcijaninem to nie wyrządzać zła. Niewyrządzanie zła jest dobre".

"Ale nie czynić dobra nie jest dobre. Musimy czynić dobro i patrzeć na tych, którzy mają więcej potrzeb" - wskazał.

Franciszek przypomniał: "Jest tyle głodu, także w sercu naszych miast, a my często wchodzimy w logikę obojętności: tam jest ubogi, a my patrzymy w drugą stronę".

"Wyciągnij rękę do ubogiego; to Chrystus. Niektórzy mówią: +ci księża, ci biskupi mówią o ubogich, a my chcemy, żeby nam mówili o życiu wiecznym+. Posłuchaj, bracie i siostro, ubodzy są w centrum Ewangelii. To Jezus nauczył nas mówić o ubogich, to Jezus przyszedł do ubogich" - mówił papież.

Powtórzył: "Wyciągnij rękę do ubogiego. Otrzymałeś tyle rzeczy i pozwalasz na to, aby twój brat, twoja siostra umarł z głodu?".

Na zakończenie spotkania z wiernymi papież wyraził solidarność z ludnością Filipin, która ucierpiała w wyniku przejścia tajfunu Vamco.

Modlił się też za ofiary pożaru w szpitalu dla chorych na Covid-19 w Rumunii. Zginęło tam 10 osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ zm/