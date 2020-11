Papież: Kościół to nie grupa przedsiębiorców ani partia polityczna

Papież: Wyciągnij rękę do ubogiego

"Nie jesteś w życiu sam, są ludzie, którzy cię potrzebują. Nie bądź egoistą" - apelował papież Franciszek w obchodzony w niedzielę Światowy Dzień Ubogich. Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie apelował do wierzących, by wyciągnęli rękę do najbiedniejszych.