Papier toaletowy dobrem luksusowym? Ceny biją kolejne rekordy

Pełnoletnia inflacja daje o sobie znać podczas każdej wizyty w sklepie, już nie tylko ceny owoców i warzyw przebijają kolejne sufity. Jak się okazuje, papier toaletowy podrożał o ponad 75 proc. w ciągu zaledwie dwóch lat.

fot. Agencja Wschod / / FORUM

Twórcy aplikacji PanParagon porównali ceny papieru toaletowego, ręczników papierowych i chusteczek higienicznych. Na pierwszy ogień poszło opakowanie 12 rolek papieru toaletowego. W 2021 roku kosztowało ono średnio 9,87 zł, rok później klienci musieli płacić już 11,57 zł. To jednak nic - w tym roku przyjdzie nam wydać na nie 17,45 zł. W ciągu dwóch lat produkt ten podrożał o prawie 77 proc.

Podobnie rosły ceny ręczników papierowych, najczęściej używanych w kuchni. Cena z 6,35 zł w 2021 roku wzrosła do 9,83 zł w tym roku. To o 55 proc. więcej.

Trójwarstwowe chusteczki higieniczne podrożały w ciągu 24 miesięcy o ponad 60 proc.

O brakach celulozy branża papiernicza informowała już w zeszłym roku. To konsekwencja kilku czynników, m.in. pandemii koronawirusa, która przerwała łańcuchy dostaw, gwałtownego wzrostu popytu na te dobra, embarga na celulozę z Chin, które nałożyły USA, oraz większych cen drewna nałożonych przez Lasy Państwowe. Do tego trzeba także dodać wojnę w Ukrainie.

Zdaniem ekspertów celuloza powinna teoretycznie zacząć tanieć i ta tendencja ma utrzymać do końca 2024 roku. Czy jednak przełoży się to na spadek cen w sklepach? Niekoniecznie. Tym razem na drodze staną przepisy unijne, które będą wymagać od 2024 roku, by wszystkie produkty z drewna (a więc i papier toaletowy) były produkowane przy wykorzystaniu zrównoważonych źródeł. Ma to zapobiec wylesianiu i wykorzystywaniu np. świeżo ściętych drzew. Teraz polscy producenci będą musieli uważniej przyglądać się dostawcom, co wymaga m.in. szczegółowej kontroli i transparentności procesu. A to kosztuje więcej niż prosta wycinka.