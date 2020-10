Państwowym firmom niespieszno do mediów

fot. Microgen / Shutterstock

Azoty, KGHM, Lasy Państwowe i Pekao nie planują inwestycji w branży medialnej, postulowanych przez ministra kultury. Orlen milczy w sprawie Polska Press. Nie odpowiada też TVP - pisze czwartkowy "Puls Biznesu".

Dziennik przypomina niedawne wypowiedzi ministra kultury Piotra Glińskiego dla RMF FM o tym, że na rynku jest "olbrzymia przewaga mediów, które nie są w rękach kapitału związanego z polskim rządem" oraz że "tam, gdzie będzie to możliwe (...), spółki państwowe powinny kupować media".

"Nie od dziś PiS zapowiada +repolonizację+ i +dekoncentrację+ na rynku medialnym. Sygnałem przejścia od słów do czynów był październikowy news brytyjskiego tygodnika +The Economist+, że PKN Orlen prowadzi rozmowy o przejęciu wydawnictwa Polska Press, należącego do niemieckiego koncernu Verlagsgruppe Passau (VGP). Grupa wydaje 20 regionalnych dzienników oraz ponad sto lokalnych tygodników i portali internetowych" - czytamy w "PB".

Według dziennika państwowe spółki nie planują jednak inwestycji w branży medialnej. "PB" zapytał o to przedstawicieli: Grupy Azoty, KGHM, PGE, Lasów Państwowych, PKP i Pekao.

"Czy Piotr Gliński znajdzie potencjalnych inwestorów w państwowej części branży medialnej - np. w TVP, nadzorowanej przez jego resort? Od tygodnia nie uzyskaliśmy od rzecznika państwowej telewizji odpowiedzi na pytania o ewentualne plany inwestycyjne na rynku mediów. Taką samą politykę informacyjną w zakresie rozmów z VGP oraz ewentualnego przejęcia lokalnych gazet i tygodników prowadzi Orlen - konsekwentnie nie odpowiada na pytania" - czytamy w "Pulsie Biznesu". (PAP)

mkr/ lena/