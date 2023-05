Państwowe autostrady będą darmowe, a co z pozostałymi? Rząd będzie negocjował

FIT FOR 55 EY: potrzeba 600 mld zł nakładów na transformację energetyczną w Polsce do 2030 r. Na 600 mld zł, czyli ok. 135 mld euro, oszacowała firma doradcza EY konieczne nakłady na transformację energetyczną w Polsce do roku 2030. Wyliczenia zawarto w raporcie dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej - stowarzyszenia polskiego sektora elektroenergetycznego.