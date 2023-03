Państwo odpowiada za kredyt obywatela. Zaskakujący wynik badania

Do obowiązków państwa należy zapewnienie mieszkania obywatelom, a co za tym idzie prawie 40 proc. Polaków uważa, że powinno pomóc w spłacie kredytów hipotecznych – wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

fot. Krystan Maj/KPRM / / Flickr

23 proc. ankietowanych stwierdziło, iż państwo powinno bezpośrednio zajmować się budową i wynajmowaniem mieszkań dla obywateli, 21 proc., że w żaden sposób nie powinno ingerować w wolny rynek w tym zakresie, a 18 proc., iż powinno bezpośrednio zajmować się budową i sprzedażą mieszkań dla obywateli.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 3 do 6 marca 2023 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. W badaniu wzięło udział 1045 osób.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Przepisy, według założeń rządu, mają wejść w życie 1 lipca br. Bezpieczny kredyt ze stałą stopą będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka – do 600 tys. zł.

