Państwo obejmie emisję akcji PGE za ponad 3 mld zł

Skarb Państwa podpisał umowę inwestycyjną z kontrolowanym przez siebie PGE w sprawie objęcia akcji nowej emisji za ponad 3 mld zł - podała spółka w komunikacie.

PGE poinformowało o potrzebie dokapitalizowania w połowie stycznia 2022 r., poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. We wtorek, 5 kwietnia, spółka wydała komunikat o podpisaniu umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa, który obejmie nie więcej niż 373.952.165 nowych akcji za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Łączna wysokość dokapitalizowania nie przekroczy 3.197 mld zł. Średnia cena nabywanych przez państwo akcji wyniesie zatem 8,55 zł, przy kursie giełdowym na poziomie ok. 9,10 zł podczas wtorkowej sesji. Kurs PGE zwyżkuje po godz. 15.30 o ok. 2,4 proc.

PGE zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy nowe środki w całości na realizację projektów inwestycyjnych w trzech obszarach:

intensyfikacji rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE),

rozwoju dystrybucji w ramach programu "Dystrybucja przyszłości",

dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

Spółka informowała wcześniej, że ma już rozpisany plan konkretnych wydatków z puli, którą chce pozyskać podczas emisji. Według planu ok. 1,6 mld zł przeznaczy na rozwój dystrybucji, ok. 1,1 mld zł na dekarbonizację poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych, a ok. 470 mln zł na rozwój odnawialnych źródeł energii. PGE podała, że ok. 0,61 mld zł z nowej emisji chciałaby wydać na zwiększenie udziału linii kablowych w sieci SN. Na rozwój liczników zdalnego odczytu przeznaczone miałoby być ok. 0,74 mld zł, a na zwiększenie efektywności procesów przyłączeniowych ok. 0,26 mld zł.

W razie wykorzystania nowych środków niezgodnie z umową inwestycyjną lub nienależytego jej wykonania spółka będzie zobowiązana do zwrotu całości, lub części środków, lub do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kar umownych, lub kwot gwarancyjnych, w zależności od rodzaju naruszonego postanowienia - czytamy w komunikacie.

Objęcie akcji przez Skarb Państwa uzależnione będzie od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu, o którym mowa w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostanie określona w umowie objęcia akcji - precyzuje spółka.

NWZ PGE w sprawie podwyższenia kapitału zostało zwołane na 7 marca, ale zostało przerwane do 6 kwietnia. Skarb Państwa ma ok. 57,4 proc. udziału w kapitale zakładowym PGE.

Emisje ma zamiar przeprowadzić także Enea. Grupa chce dzięki temu pozyskać ok. 900 mln zł, które przeznaczy na finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji. Spółka również złożyła wniosek o objęcia akcji przez Skarb Państwa.

Poztywnie plany emisji najwiekszych spółek energetycznych oceniła pod koniec stycznia agencja Fitch.

"Z zapowiedzi PGE, które ma najwyższy rating z polskich spółek (BBB+) i Enei wynika, że środki z podwyższenia kapitału mają zostać przeznaczone na inwestycje w dystrybucję, a w przypadku PGE również na źródła niskoemisyjne i odnawialne, zgodnie ze strategiami obu spółek. To naszym zdaniem pozytywne dla profili kredytowych. Grupy pozyskają dodatkowy kapitał na inwestycje, które zwiększą wynik EBITDA i operacyjny cash flow" - powiedział Arkadiusz Wicik, dyrektor agencji Fitch.

Jeszcze w marcu, o gotowości uczestniczenia Skarbu Państwa w obu emisjach zapewniał minister Jacek Sasin.

MKu