Państwo na ratunek Poczcie Polskiej. Operator może dostać prawie 2 mld zł

Prezydent o budżecie: Niedługo rząd będzie mógł realizować zobowiązania "Ustawa budżetowa niedługo wejdzie w życie. Chcę wyrazić satysfakcję, że rząd będzie mógł realizować zobowiązania, które podjął i wpisał do ustawy" - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. „To, co tu i teraz zostało zabezpieczone. To bardzo dobrze” – dodał.