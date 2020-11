Państwo dotychczas wykupiło chryzantemy za 32 mln zł

fot. Jessica Lewis / Pexels

Związana z pomocą dla posiadaczy chryzantem potencjalna kwota do wykorzystania to 32 mln zł - powiedział minister rolnictwa Grzegorz Puda, powołując się na dane z czwartku z godziny 16. Przypomniał, że wnioski można składać do piątku, a rząd na ten cel przeznaczył 180 mln zł.

Jak podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi w piątek na antenie Programu I Polskiego Radia, cena 20 zł za doniczkę i 3 zł za kwiaty cięte "to jest dobra cena".

Szef MRiRW zaznaczył, że szczegóły akcji będą znane w piątek wieczorem. "Do dzisiaj będzie można składać wnioski więc będziemy wiedzieli tak naprawdę ile osób i ilu kontrahentów (je złożyło - PAP)".

Według przytoczonych przez Pudę "najświeższych danych z czwartku z godziny 16.00 potencjalna kwota sumując do wykorzystania to 32 mln zł". "A przypomnę, że rząd na ten cel przeznaczył minimum 180 mln zł. Mamy jeszcze dużą rezerwę" - podkreślił.

Pomoc dla posiadaczy chryzantem jest udzielana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z powodu zamknięcia cmentarzy w całym kraju w dniach 31 październik - 2 listopada w związku z nasileniem się pandemii koronawirusa. Pomoc przysługuje posiadaczowi co najmniej 50 chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzantem ciętych. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ mmu/