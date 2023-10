Państwo Islamskie przyznało się do ataku terrorystycznego w Brukseli

Państwo Islamskie (IS) przyznało się do poniedziałkowego ataku terrorystycznego w Brukseli, w którym zginęło dwóch szwedzkich kibiców piłkarskich – podał we wtorek kanał tej grupy w Telegramie. Zamachu dokonał jeden z członków IS, 45-letni Tunezyjczyk Abdesalem Lassoued.

fot. Alexandros Michailidis / / Shutterstock

Ofiary śmiertelne poniedziałkowego ataku terrorystycznego w Brukseli to dwaj mężczyźni w wieku 60 i 70 lat, obywatele Szwecji - podał we wtorek resort szwedzkiej dyplomacji. Ranny też został inny obywatel Szwecji - mężczyzna w wieku około 70 lat.

Sprawca zmarł we wtorek po postrzeleniu przez policję w jednej z kawiarni w dzielnicy Scharbeek w stolicy Belgii. (PAP)

zm/