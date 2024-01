"Panowie są ułaskawieni". Prezydent apeluje o uwolnienie ministrów i daje reprymendę Bodnarowi

W TVN 24 sędzia Piotr Goncarek powiedział:

Jestem wstrząśnięty tym, co usłyszałem, co wszyscy usłyszeli. To naprawdę jest wstrząsające wystąpienie głowy państwa. Nie ma czegoś takiego jak równość wobec prawa, nie ma czegoś takiego jak wymiar sprawiedliwości, jak to, że wymiar sprawiedliwości sprawują w Polsce sądy, że to sądy są określają, czy ktoś jest winny, czy nie.

Nie było słowa o tym, za co zostali skazani panowie Wąsik i Kamiński. Nie jest prawdą, co powiedział pan prezydent. Zostali skazani za walkę z korupcją. Zostali skazani za przekroczenie uprawnień. Pan prezydent nazwał to bezwzględną, ale skuteczną walką z korupcją.