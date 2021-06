Panika w australijskich supermarketach spowodowana lockdownem. Znika papier toaletowy i chleb

Od soboty w Sydney i w okolicach obowiązuje dwutygodniowy ścisły lockdown. Spanikowani mieszkańcy, pomimo próśb władz stanu Nowa Południowa Walia, ruszyli do supermarketów, z półek znikają makarony, chleb i papier toaletowy.

Premier stanu Gladys Berejiklian apelowała podczas sobotniej konferencji prasowej, żeby nie wykupywać na zapas niezbędnych produktów. "Nie ma godziny policyjnej. Możecie w każdym momencie wyjść i kupić, co potrzebujecie" - podkreśliła. Prosiła też o "niekupowanie w panice".

Chaos erupted at supermarkets and bottle shops across Sydney after an extended lockdown was announced. #7NEWS https://t.co/NTHzPrIrGq