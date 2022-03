Panika na złotym, drakońskie podwyżki cen paliw i wojenna hossa [Wykresy tygodnia]

fot. Westlight / / Shutterstock

Kończąc ten trudny tydzień, przygotowaliśmy dla Państwa kilka najciekawszych wykresów z ostatnich dni.

Ostatni tydzień przyniósł drakońskie podwyżki na polskich stacjach paliw. To pokłosie wojny w Ukrainie i skokowego wzrostu cen ropy naftowej przy wydatnym osłabieniu złotego wobec dolara. Jeśli nic się nie zmieni, niedługo będziemy tankować po cenach przekraczających 7 zł/l.

Sbierbank - największy rosyjski bank - poinformował, że opuszcza europejski rynek. "Należące do grupy banki mierzą się z nadzwyczajnym odpływem środków" - napisano w komunikacie. Tymczasem organ unii bankowej UE ogłosił, że wobec chorwackiej i słoweńskiej filii banku wszczęto procedurę uporządkowanej likwidacji i zostają one przejęte przez inne instytucje. Cena walorów banku spadła na giełdzie w Londynie niemal do zera.

LSE

W ostatnich dniach na rynku złotego mieliśmy do czynienia z paniką podobną do tej z marca 2009 roku czy z zimy 2009 roku. Tak mocne osłabienie polskiej waluty wynika z zewnętrznych czynników obiektywnych, ale też z często impulsywnych i emocjonalnych decyzji inwestorów z Londynu czy Nowego Jorku.

Spółki z branży węglowej przeżywają prawdziwą hossę w związku z rajdem cen wydobywanego surowca. Największe wzrosty w tym segmencie notuje lubelska Bogdanka.

macromicro.me

Oficjalna inflacja CPI w Turcji przekroczyła 50% i osiągnęła poziomy charakterystyczne dla krajów upadłych. Niezależne od tureckich władz źródła podają, że faktyczne tempo spadku siły nabywczej liry jest przeszło dwa razy szybsze.

Wojna w Ukrainie rozpoczęła poszukiwanie przez inwestorów spółek związanych z branżą militarną i mających w swojej ofercie sprzęt, produkty czy usługi wykorzystywane przez wojsko. Wygranych z GPW pierwszych dni wojny już mamy.

Drugi miesiąc z rzędu inflacja w strefie euro zaskoczyła ekonomistów. Mimo że siła nabywcza euro maleje w rekordowo szybkim tempie, to kierownictwo Europejskiego Banku Centralnego nie zamierza nic z tym zrobić.

Bankier.pl na podstawie Eurostatu

aw