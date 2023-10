Pandora Gate i światek krypto. Twarz pedofilskiej afery zarobiła miliony na NFT

Pandora Gate, czyli skandal z udziałem polskich youtuberów, okazuje się mieć swój kryptowalutowy wątek. Główny bohater afery, któremu zarzuca się pedofilskie czyny, uczestniczył w kilku projektach NFT. Jeden z nich był oficjalnym partnerem Fame MMA.

Internetowy twórca Stuart Burton, znany jako Stuu, stał się centralną postacią pedofilskiej afery, która zatoczyła szerokie kręgi w polskim jutubowym światku. Sprawa nagłośniona przez Sylwestra Wardęgę wstrząsnęła opinią publiczną i rozniosła się po tradycyjnych mediach, docierając do polityków. Teraz w sieci pojawiły się poszlaki dotyczące kariery Stuu, po jego wycofaniu się z działalności na YouTubie w 2020 roku.

9 października użytkownik portalu X (Twitter) Krypto Detektyw opublikował nitkę na temat związków Stuu z projektem NFT Pixelcase, w której nakreślił możliwy przebieg aktualnej kariery youtubera.

"A co jeśli powiedziałbym, że oskarżony w aferze pedolskiej #pandoragate Stuart Burton ma się dobrze i zarabia dalej na NFT scamach? Zapraszam wszystkich do wyników mojego małego śledztwa, w którym pokaże, jak Stuu zebrał ponad 6 mln złotych w projekcie Pixelcase" - napisał Krypto Detektyw.

W swoim wątku użytkownik X opisuje dochodzenie, w ramach którego postanowił przeniknąć do projektu, podając się za inwestora. Jak opisuje, pieniądze okazały się skutecznym wabikiem i w krótkim czasie został zaproszony na rozmowę z przedstawicielami Pixelcase. Podczas spotkania online miał dowiedzieć się, że jednym z założycieli projektu, jest Stuart, “który posiada największą agencję influencerską w Europie Środkowej” (do tego wątku wrócimy później).

Drugim założycielem projektu okazał się Szymon Przybylski, zapraszany swego czasu na liczne kryptowalutowe konferencje. Występował m.in. na Cryptocurrency World Expo 2022 w Warszawie, gdzie firmował swój projekt Luart. Jako genialnego młodego krypto-milionera przedstawiał go na swoich kanałach influencer finansowy Marek Stiller. Podczas rozmowy na temat wsparcia Pixelcase Krypto Detektyw miał dowiedzieć się, że Przybylski i Burton mieszkali razem w luksusowej willi w hiszpańskiej Marbelli.

Pixelcase planuje wydać kolekcję tokenów NFT o nazwie PixelHeroes. Krypto Detektyw wezwał użytkowników X do rozpowszechniania informacji na temat marki, nazywając jej plany "cashgrabem". Po jego publikacji Pixelcase opublikował na platformie krótką odpowiedź po polsku i angielsku, pisząc o “fałszywej i szkodliwej narracji”, a następnie w komunikacie prasowym odciął się od Stuarta Burtona.

"Pan Stuart Kluz-Burton nie jest założycielem projektu Pixelcase. W pewnym momencie rozważano jego kandydaturę na stanowisko współkierownika. W tym czasie (I kwartał 2023 roku) brał udział w projekcie. Ostatecznie nie został zatrudniony na tym stanowisku ze względu na niespełnienie oczekiwań biznesowych. Później pełnił rolę doradcy do sierpnia 2023 roku, kiedy to został usunięty z tego stanowiska za niespełnienie obowiązków doradczych. Pan Stuart Kluz-Burton nie jest i nie był założycielem, pomysłodawcą, ani beneficjentem rzeczywistym projektu" - podano w oświadczeniu Pixelcase.

