Pandemiczny trend przemija. Nawet przez internet kupujemy mniej

Tani sklep internetowy już w Polsce. Korzystanie z niego może być niebezpieczne Chińska platforma handlu internetowego Temu weszła do Polski w czerwcu tego roku, ale do tej pory nie zdobyła ogromnej popularności. Niezależnie od tego światowe media informują o tym, że choć serwis kusi atrakcyjnymi cenami, to korzystanie z niego może być niebezpieczne.