Pandemiczne restrykcje przedłużone do 31 października

Przedłużenie do 31 października 2021 r. obowiązywania obecnych ograniczeń, nakazów i zakazów zakłada rozporządzenie Rady Ministrów, które w czwartek weszło w życie.

W rozporządzeniu wprowadzono regulacje dotyczące wydawania unijnego cyfrowego zaświadczenia covid osobie, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski. Zawarto w nim także doprecyzowanie przepisów dotyczących posługiwania się unijnym cyfrowym zaświadczeniem covid.

Osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski, szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, chcąca otrzymać unijne cyfrowe zaświadczenie covid musi przedstawić oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia covid. Dane o szczepieniach trafią do prowadzonej w postaci elektronicznej karty szczepień.

Rozporządzenie rozszerza katalog sytuacji, do których nie stosuje się nakazu zasłaniania ust i nosa – o egzaminy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdziany dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Regulacja przewiduje również m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów, które są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP, o osoby realizujące prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem ustalające kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego państwa niż miejsce pobytu rodzica.

Rozporządzenie umożliwia uruchomienie międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych z przekroczeniem polskiej granicy na odcinku z Ukrainą, w szczególności uruchomienie przez Koleje Ukraińskie pociągów w relacji Kijów-Przemyśl-Kijów. Do końca października przedłużone zostało wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski i Białorusi.

Rozporządzenie zakłada ponadto m.in. zwolnienie z obowiązku wypełniania karty lokalizacyjnej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa wykonujących zadania służbowe, oraz osób, wobec których są wykonywane czynności, np. konwojowanych.

Jakie restrykcje nadal obowiązują? 1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. ZASŁANIANIE UST I NOSA Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem! Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),

w autobusie, tramwaju i pociągu,

w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),

w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

w kinie i teatrze,

u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

w kościele i szkole, na uczelni

w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.) Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Katarzyna Lechowicz-Dyl

