Pandemia zmieniła natężenie ruchu pieszych w Warszawie

Między godziną 7:00 a 22:00 na ulicach Warszawy znajduje się średnio 92,3 tys. ludzi, ale liczba ta waha się w poszczególnych dniach, np. w zależności od pogody. Podczas pierwszego lockdownu spadek liczby ludzi na ulicach sięgnął nawet 50 proc., ale w niektórych dzielnicach, np. biurowym Służewcu, był ponad 70-proc. - wynika z raportu CitiesAI pt. „Ruch pieszych w Warszawie”. Od maja ruch powoli się odbudowywał, ale kolejny dołek odnotowano jesienią, tuż po objęciu stolicy żółtą strefą. W wyniku pandemii zmieniły się lokalizacje, w których w stolicy koncentruje się najwięcej ludzi. Punkty kumulacji ruchu pieszych przeniosły się ze Śródmieścia na obszary oddalone od centrum. Może mieć to wpływ na decyzje biznesowe najemców.

- W czasie pandemii ruch pieszych w Warszawie zmienił się znacząco. Największe spadki liczby ludzi na ulicach dotyczyły dzielnic biurowych oraz Śródmieścia, a najmniejsze - dzielnic mieszkaniowych. Zauważyliśmy też mniej osób wokół placówek edukacyjnych czy dworców, szczególnie w przypadku połączeń dalekobieżnych - mówi agencji Newseria Biznes Bartosz Michałowski, szef komercjalizacji CitiesAI.

Przed wybuchem pandemii w okresie od stycznia do początku marca 2020 roku ruch pieszy na ulicach Warszawy oscylował w okolicy 120-160 tys. osób dziennie. Od 12 marca nastąpił gwałtowny spadek, który największy dołek osiągnął kilka dni później, kiedy wprowadzono zakaz przemieszczania się, oraz po 1 kwietnia, kiedy zamknięto lasy. Powolny wzrost obserwowany był od kwietnia ub.r., a pik nastąpił w pierwszej połowie czerwca. Kolejny spadek odnotowano w sierpniu, kiedy zaczął działać bon turystyczny i wielu mieszkańców Warszawy ruszyło na urlopy. Po lekkiej odbudowie ruchu we wrześniu od połowy października, kiedy Warszawa znalazła się w żółtej strefie, ponownie notowano spadki. W okolicach świąt Bożego Narodzenia ruch pieszy był najniższy w całym 2020 roku.

- Na natężenie ruchu pieszego w poszczególnych dniach ma wpływ przede wszystkim pogoda. Jeżeli mamy ładną pogodę, nie ma deszczu, to na ulicach pojawia się zdecydowanie więcej pieszych. Ale dzieje się tak także podczas specjalnych wydarzeń - meczów, koncertów itp., kiedy również widzimy wzrost ruchu pieszych - wyjaśnia Bartosz Michałowski.

Z badania CitiesAI wynika, że wzrost temperatury o 2,5 stopnia C względem poprzedniego dnia skutkuje 5-proc. wzrostem liczby pieszych. W zachmurzone weekendy jest o ponad 14 proc. mniej ludzi na ulicach niż w słoneczne soboty i niedziele, a opady rzędu 1 mm deszczu na godzinę obniżają ruch w stolicy o 35 proc. względem dnia poprzedniego.

Pandemiczne wyludnienie najbardziej widoczne było w Śródmieściu, szczególnie w okolicach Nowego Światu, Krakowskiego Przedmieścia, Dworca Centralnego i Metra Politechnika, czyli w tych miejscach, które są odwiedzane przez turystów i studentów oraz stanowią centra przesiadkowe. Ruch pieszy spadł również w dzielnicach biurowych: w okolicach ronda Daszyńskiego oraz na Służewcu. W tej ostatniej dzielnicy wiosną był on o 70 proc. mniejszy. Nawet w czerwcu było o ok. 30-40 proc. mniej ludzi niż przed pandemią. Dla porównania dzielnice mieszkalne, takie jak Bemowo, Wawer, Wesoła, notowały w marcu ok. 20-proc. spadek, ale już od kwietnia ruch zaczął w nich rosnąć.

- Obecnie ruch pieszych w stolicy jeszcze nie wrócił do normalnych poziomów podobnych do tych sprzed pandemii. Obserwujemy teraz mniej więcej taki ruch jak latem zeszłego roku. Musimy jeszcze poczekać, aż sytuacja wróci do normalności - brakuje kilkanaście procent w zależności od tego, o jakiej dzielnicy mówimy. W niektórych dzielnicach jest to nawet kilkadziesiąt procent mniej niż dwa lata temu - podkreśla ekspert CitiesAI.

Z raportu firmy wynika, że pod wpływem pandemii zmieniły się lokalizacje w Warszawie, w których zagęszczenie ludzi jest największe. Centrum miasta - szczególnie Śródmieście i cały obszar Central Business District - wyludniło się na rzecz obszarów oddalonych od centrum - skupisk osiedli mieszkaniowych, m.in. Miasteczka Wilanów, Skorosze czy Ursynów, gdzie dominuje intensywna zabudowa wielorodzinna.

Obserwacja takiego trendu może mieć znaczenie dla władz miasta, które zarządzają komunikacją, planują imprezy masowe i inne udogodnienia dla mieszkańców, ale też dla przedsiębiorców, którzy planują np. otwarcie lokalu gastronomicznego. Z perspektywy tych grup odbiorców badanie ruchu pieszego może być najbardziej wartościowe.

- Przedsiębiorcy, którzy zamierzają np. uruchomić nową kawiarnię, restaurację czy mały sklep, chcą zazwyczaj wiedzieć, na jaki ruch w okolicy mogą liczyć, bo od tego często zależy wartość utargu - zauważa Bartosz Michałowski.

W Warszawie rozwijają się obszary o dużej intensywności zabudowy mieszanej, z przewagą mieszkalnictwa wielorodzinnego, ale obejmujące też biura czy obiekty komercyjne. W takich miejscach wykształca się z czasem lokalna, główna ulica handlowa.

Jak czytamy w raporcie, w ramach tych dystryktów najemcy będą zatem wybierać lokale położone przy takich głównych ulicach dzielnic czy osiedli, z dobrą widocznością, umożliwiające odpowiednie oznakowanie, a także z dostępnymi miejscami parkingowymi. Dotąd miejsca te były wybierane przez gastronomię, usługi i sklepy spożywcze, gdzie mieszkańcy robili codzienne zakupy. Od kilku miesięcy rośnie zainteresowanie ze strony najemców z sektora wyposażenia wnętrz i akcesoriów domowych, usług medycznych czy sklepów sportowych.

- Aby zmierzyć ruch pieszych, można zastosować technologię sztucznej inteligencji i computer vision. Jej zadaniem jest zebranie obrazu ulic i pieszych z kamer samochodów, które poruszają się codziennie po mieście, np. taksówek. Sztuczna inteligencja, sieć neuronowa potrafi rozpoznać sylwetki osób i dokładnie je policzyć - wyjaśnia ekspert CitiesAI.

Liczba takich zdjęć to ok. 0,5 mln dziennie. Każde z nich trafia na serwer firmy i dzięki algorytmom sztucznej inteligencji zliczani są na nich ludzie, pojazdy, billboardy oraz inne nośniki reklamowe. Następnie dane są anonimizowane. Precyzyjne zdjęcia pozwalają przyporządkować pieszych do 30-metrowych odcinków chodnika.