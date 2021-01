Pandemia zmieniła diety pudełkowe

BTV

W 2017 roku w Polsce działało 350 firm zajmujących się dostarczaniem dietetycznych posiłków pod drzwi naszych domów. W 2019 roku tych firm było już 650. Firmy cateringowe w Polsce codziennie realizują 100 tysięcy dostaw. A średni miesięczny koszt takiej diety to ok. 1200 zł - tak wynika z raportu przygotowanego przez Pomelo Catering. Dużo zmieniło się w tym sektorze też w czasie pandemii. Najsłabsi gracze odpadli, a liderzy konsekwentnie umacniają swoją pozycję i mimo pandemii radzą sobie naprawdę dobrze. I o tym rozmawiamy w dzisiejszym Programie Antykryzysowym.

- Myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że rynek cateringów dietetycznych w Polsce jest największym rynkiem w Europie. Obecnie jest on wart około 1 mld zł. Mamy około 650 podmiotów, które świadczą tego typu usługi. Ten rynek rośnie bardzo szybko. Jeszcze 5 lat temu, kiedy my wchodziliśmy na rynek, było zaledwie kilka podmiotów, które świadczyły tego typu usługi. Dzisiaj tych podmiotów jest 650. Jeszcze 2 lata temu była tylko połowa. Rynek rozwija się bardzo dynamicznie. Z drugiej strony zapotrzebowanie na te usługi stale rośnie. Mogę to powiedzieć na naszym przykładzie, że my rok do roku rośniemy praktycznie 100 proc. Branża też rośnie w takim, może troszkę wolniejszym tempie. I myślę, że tutaj należy upatrywać szans na dalszy rozwój tego rynku - mówi Bartłomiej Foszer, inwestor i doradca strategiczny Pomelo Catering.

