Pandemia zabiera pracę młodym Europejczykom. Polakom też

O ponad 2 pp. spadło zatrudnienie w Unii Europejskiej w grupie osób w wieku 15-24 lat względem IV kw. 2019 r. – wynika z danych Eurostatu za II kw. 2020 r. Spadek zatrudnienia był w tym czasie szczególnie widoczny w Słowenii, Irlandii i Szwecji. Pierwsze półrocze 2020 r. na plus mogą zapisać jedynie Niemcy. Jak na tym tle wypadła Polska?

Pandemia koronawirusa zbiera swoje żniwo także na rynku pracy. W drugim kwartale 2020 r., a więc pierwszym w pełni dotkniętym pandemią koronawirusa w Unii Europejskiej zatrudnionych było 187,3 mln osób w wieku 20-64 lat, czyli 72 proc. ogółu ludności. Poziom zatrudnienia w porównaniu z IV kw. 2019 r., a więc ostatnim w pełni wolnym od wpływu pandemii koronawirusa, spadł o 1,1 pp., a nominalnie o 2,8 mln osób w wieku produkcyjnym.

Pracę częściej tracili mężczyźni

Spadek zatrudnienia mocniej odczuli mężczyźni. W II kw. 2020 r. w Unii Europejskiej zatrudnionych było 77,7 proc. mężczyzn w wieku produkcyjnym, co oznacza, że w relacji do IV kw. 2019 r. spadło ono o 1,3 pp. (2,1 mln). W przypadku kobiet, spadek zatrudnienia w tym czasie wyniósł 1 pp. (1,7 mln). Na koniec II kw. 2020 r. zatrudnionych było 66,3 proc. kobiet w wieku od 20 do 64 lat.

Najwyższe spadki wskaźnika zatrudnienia odnotowano w Estonii, Hiszpanii, Bułgarii, Portugalii, Irlandii i Austrii.

Spada zatrudnienie wśród młodych

Jak wynika z danych Eurostatu, spadek zatrudnienia najmocniej widoczny jest wśród młodych osób, pomiędzy 15. a 24. rokiem życia. Spośród obywateli państw Unii Europejskiej będących w tym wieku, w II kw. 2020 r. pracę miał co trzeci (31,2 proc.), co było wynikiem o 2,1 pp. niższym niż w IV kw. 2019 r. Zatrudnienie wśród młodych osób spadło w tym czasie we wszystkich państwach członkowskich UE oprócz Niemiec.

Najwyższy odsetek pracujących osób w wieku 15-24 lat w II kw. 2020 r. odnotowano w Holandii (61,4 proc.), Danii (52,5 proc.), Niemczech (49,4 proc.), Austrii (49,3 proc.) oraz na Malcie (49,1 proc.).

Polska znalazła się w środku stawki, na 13. miejscu (28,5 proc.). Był to wynik o blisko 3 pp. niższy od średniej liczonej dla całej Unii Europejskiej.

Zatrudnienie w grupie osób w wieku 15-24 lat – porównanie Kraj IV kw. 2019 r. [w proc.] II kw. 2020 r. [w proc.] Holandia 65,2 61,4 Dania 55,4 52,5 Niemcy 48,5 49,4 Austria 51,4 49,3 Malta 52,1 49,1 Finlandia 44,4 39,9 Szwecja 43,8 39 Estonia 39,5 35,3 Irlandia 41,7 35,2 Łotwa 33,3 31,6 Unia Europejska 33,3 31,2 Cypr 32,4 29,6 Polska 32,1 28,5 Litwa 32,3 28,3 Francja 29,1 27,4 Węgry 28,2 26,1 Chorwacja 26,9 25,6 Czechy 27,0 25,3 Luksemburg 26,5 24,7 Słowenia 32,3 24,2 Rumunia 25,3 23,7 Belgia 26,5 23,1 Portugalia 27,4 23,0 Słowacja 24,2 22,2 Bułgaria 21,6 18,6 Hiszpania 21,8 17,9 Włochy 18,2 16,9 Grecja 14,8 13,5 Dane: Eurostat; opracowanie: Bankier.pl

Najmniej młodych pracuje na południu

Niższy odsetek pracujących młodych osób odnotowano m.in. we Francji (27,4 proc.), na Węgrzech (26,1 proc.), w Czechach (25,3 proc.) oraz Belgii (23,1 proc.). Najniższy odczyt wskaźnika zatrudnienia wśród osób pomiędzy 15. a 24. rokiem życia odnotowano, z kolei, na południu Europy: w Grecji (13,5 proc.), Włoszech (16,9 proc.), Hiszpanii (17,9 proc.) oraz Bułgarii (18,6 proc.).

Biorąc pod uwagę spadek zatrudnienia względem IV kw. 2019 r., w najgorszej sytuacji znaleźli się młodzi obywatele Słowenii, gdzie zatrudnienie w tym przedziale wiekowym spadło o 8,1 pp. W Irlandii zatrudnienie wśród młodych spadło w tym czasie o 6,5 pp., w Szwecji o 4,8 pp., a w Finlandii o 4,5 pp.

W Polsce zatrudnienie osób w wieku 15-24 lat w II kw. 2020 r. było o 3,6 pp. niższe niż w IV kw. 2019 r. Spadek na podobnym poziomie odnotowano w Hiszpanii (-3,9 pp.), Holandii (-3,8 pp.) oraz Belgii (-3,4 pp.).

Tylko Niemcy na plusie

Najstabilniej zatrudnienie wśród młodych osób kształtuje się tam, gdzie jest ono na niskim poziomie: w Grecji (-1,3 pp.), Włoszech (-1,3 pp.) oraz Chorwacji (-1,3 pp.).

Pomiędzy IV kw. 2019 r. a II kw. 2020 r. zatrudnienie wśród osób w wieku 15-24 lat wzrosło jedynie w Niemczech, gdzie zatrudnionych było 49,4 proc. osób w tym wieku, co było wynikiem o 0,9 pp. wyższym niż w IV kw. 2019 r.